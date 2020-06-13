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Пожар на газораспределительной станции в Казани

В Казани сняли режим ЧС, введенный из-за пожара на газораспределительной станции

Пожар на станции ликвидировали

ТАСС, 13 июня. Режим ЧС в Казани, введенный в субботу для тушения крупного пожара, в котором погибли два человека, сняли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

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Такой режим был введен для органов управления и сил, участвовавших в ликвидации пожара на газораспределительной станции.

"Режим ЧС снят", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". В тушении участвовали 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, пожар ликвидирован через 18 часов, в 16:08 мск в субботу. В результате ЧП один человек погиб, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").

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РоссияТатарстанПожар на газораспределительной станции в Казани
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