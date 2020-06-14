В Швейцарии тысячи манифестантов приняли участие в акциях против расизма

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Тысячи манифестантов приняли участие в состоявшихся в субботу в Берне, Цюрихе, Лозанне и других швейцарских городах акциях против расизма, ставших ответом на смерть в США афроамериканца Джорджа Флойда. Шествия и митинги прошли несмотря на действующий в связи с пандемией в Швейцарии запрет на общественные мероприятия с числом участников больше 300 человек, сообщает Швейцарское телеграфное агентство (ATS).

В центре Берна на несанкционированный митинг у резиденции правительства и парламента страны собрались, по данным ATS, около 4 тыс. человек. Демонстранты скандировали лозунг "Жизни чернокожих тоже важны". Полиция присутствовала, но не препятствовала акции. Беспорядков не зафиксировано.

В Цюрихе полиция поначалу пыталась убедить участников акции (всего их собралось более 10 тыс.) разойтись, однако потом дала разрешение при условии соблюдения порядка. Поначалу так все и происходило, однако затем в правоохранителей полетели камни и бутылки. Один полицейский получил травму шеи и ему потребовалась помощь врачей. Полицейские применили слезоточивый газ, несколько человек арестованы.

В Лозанне, где манифестация была разрешена властями, на площади Рипон в историческом центре города собрались около тысячи человек. На их плакатах можно было прочесть лозунги: "Стоп расизм", "Жизни чернокожих важны" и "Нет справедливости - нет мира". Была проведена также акция в память о Флойде: преклонив одно колено, демонстранты сохраняли молчание в течение 8 минут 46 секунд - именно столько времени продолжалось удушение афроамериканца во время его задержания полицией в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Площадь Рипон была ограждена барьерами: попасть внутрь можно было через единственный проем, при этом каждый входящий должен был в обязательном порядке обработать руки дезинфицирующим гелем и надеть защитную маску.

В Санкт-Галлене в манифестации в субботу приняли участие более тысячи человек, в Люцерне - несколько сотен. Протесты против расизма не прекращаются в Швейцарии вторую неделю. В прошлые выходные демонстрации состоялись в Берне, Базеле, Цюрихе, Лозанне и Невшателе, а во вторник акция, собравшая более 10 тыс. манифестантов, прошла в Женеве.

Смерть Флойда спровоцировала во многих штатах США массовые акции протеста, которые порой перерастали в грабежи и погромы. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя всех четырех участвовавших в задержании сотрудников полиции уволили, им предъявлены обвинения. Акции протеста проходят в США и многих других странах.