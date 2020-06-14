В РПЦ заявили, что патриарх является фактическим настоятелем главного храма ВС России

КУБИНКА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл фактически всегда был настоятелем собора Воскресения Христова, имеющего статус главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сказал ТАСС в воскресенье настоятель собора Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

"Он и есть настоятель. Патриарший собор - это фактически собор Патриарха Московского и всея Руси, все остальные священнослужители помогают ему в этом служении. Фактически, он просто обозначил то, что в названии собора заключено", - сказал епископ Стефан ТАСС, комментируя слова патриарха.

Ранее после освящения собора патриарх сказал журналистам, что сам станет его настоятелем. 16 мая 2019 года официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ) сообщил о назначении епископа Стефана настоятелем собора Воскресения Христова.

Собор, возведенный на пожертвования, освящается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.