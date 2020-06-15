В Калининграде из-за коронавируса приостановили работу завода ОКБ "Факел"

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Работа завода опытного конструкторского бюро (ОКБ) "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в Калининграде приостановлена из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"Заразились коронавирусом 82 человека в четырех цехах предприятия. Из них 90% с признаками ОРВИ и внебольничными пневмониями. Завод приостановил работу. Хозяйствующему субъекту вынесено предписание о дезинфекции производственных помещений", - уточнил ТАСС представитель штаба.

Ранее сообщалось о выявлении 29 случаев заражения среди сотрудников предприятия и проведении дезинфекции в цехах, где выявлены заразившиеся.

ОКБ "Факел" является одной из лидирующих компаний в России и в мире с 55-летним опытом разработки различных электрических двигательных систем и более чем 40-летним летным опытом электрических двигательных подсистем. ОКБ ведет разработки в области естественных и технических наук, в том числе электрических двигательных систем для космических спутников.

По информации штаба, с начала пандемии в области выявлены 2 112 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 40 за прошедшие сутки. Вылечились и выписаны из больниц 986 пациентов, умерли 34 человека. Остаются под медицинским наблюдением 4 863 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.