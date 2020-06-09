В ОКБ "Факел" в Калининграде выявили очаг заражения коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у 29 сотрудников Опытного конструкторского бюро (ОКБ) "Факел" в Калининграде. Предприятие продолжает работу, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили ТАСС во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Да, [очаг зафиксирован], 29 случаев заражения на сегодняшний день. Само предприятие не остановлено, <...> в некоторых цехах проводится дезинфекция", - сказал представитель ведомства, добавив, что работа в этих цехах не ведется.
ОКБ "Факел" является одной из лидирующих компаний в России и в мире с 55-летним опытом разработки различных электрических двигательных систем и более чем 40-летним летным опытом электрических двигательных подсистем. ОКБ ведет разработки в области естественных и технических наук, в том числе электрических двигательных систем для космических спутников.