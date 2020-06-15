Производство вакцины от коронавируса в России может начаться к началу зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Производственные мощности по производству вакцины от коронавируса в России могут быть развернуты к началу зимы. Об этом в понедельник сообщил Дмитрий Морозов, гендиректор компании "Биокад", которая разрабатывает одну из вакцин против коронавирусной инфекции.

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"К концу осени - началу зимы должны быть развернуты какие-то производственные мощности для того, чтобы начать эту вакцину выпускать", - сказал Морозов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что после получения разрешения на клинические испытания, которые запланированы на начало августа, дальнейшее внедрение вакцины в производство будет зависеть от множества факторов.

"Как вакцина будет себя показывать, сколько продлятся испытания, нам сложно говорить: есть оптимистический сценарий, есть пессимистический сценарий, зависит от групп, которые будут участвовать в этом испытании", - рассказал Морозов.

Биотехнологическая компания "Биокад" (Санкт-Петербург) занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств, биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний. Кроме того, "Биокад" разработал отечественный препарат "Левилимаб", который планируется использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией на ранних стадиях. Он поступит в больницы уже через несколько недель. Вакцину от коронавируса нового типа компания разрабатывает совместно с государственным научным центром "Вектор".