Больных с коронавирусом на Камчатке, лечащихся на дому, обеспечат бесплатными лекарствами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки приняли решение безвозмездно обеспечивать необходимыми препаратами всех пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Эти и другие меры, которые, по мнению властей Камчатки, помогут переломить негативную ситуацию с распространением коронавируса, были озвучены на совещании врио главы региона Владимира Солодова с заместителем министра здравоохранения РФ Евгением Камкиным, который специально прибыл на полуостров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Сформированы 10 рабочих групп по всем ключевым направлениям. Во-первых, это разворачивание дополнительных коек - перепрофилирование под "ковидный" госпиталь корпуса краевой больницы, переоборудование под госпиталь долечивания Елизовского военного госпиталя, разворачивание коек в кожно-венерологическом диспансере. Во-вторых, мы будем в полном объеме безвозмездно обеспечивать всех больных на амбулаторном лечении необходимыми препаратами, в том числе специфическими, для лечения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Принятые решения касаются и перестройки работы лабораторий. Власти региона намерены принять меры, которые позволят получать результаты анализов на коронавирус в течение не более двух дней.

На Камчатке зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 461 человек выздоровели, 33 пациента умерли. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников. В регионе уже работают медики из Хабаровска, Владивостока, Москвы.