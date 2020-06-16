В Ингушетии прошли обыски в домах родственников стрелявшего в сотрудников ДПС в Москве

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии провели обыски в домах близких родственников стрелявшего в сотрудников ДПС в Москве уроженца республики. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

"Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в селе Экажево, где проживают родители и братья напавшего на сотрудников ДПС в Москве. Родственники также были опрошены, ничего запрещенного правоохранителями найдено не было", - сказал источник.

В понедельник у дома 156 на Ленинском проспекте в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из них, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие.

В одного полицейского попало четыре пули, в другого - три. Стрелявший, 25-летний приезжий из Ингушетии, действовал целенаправленно, он открыл стрельбу без видимой причины. Состояние получивших ранения полицейских оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Стрелок также был госпитализирован в тяжелом состоянии, по этой причине допросить его пока не удается.

При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Источник в правоохранительных органах республики сообщал, что нападавший ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, не состоял в незаконных вооруженных формированиях и не находился в розыске.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").