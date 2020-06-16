Посол РФ в Ватикане сообщил, что нового магистра Мальтийского ордена могут избрать осенью

ВАТИКАН, 16 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выборы нового магистра Мальтийского ордена после смерти в апреле предыдущего его главы могут пройти осенью. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник посол РФ в Ватикане и представитель России при Мальтийском ордене Александр Авдеев.

"Российское руководство выразило соболезнования Мальтийскому ордену в связи с кончиной его руководителя, великого магистра. Новый магистр будет избран, скорее всего, осенью", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что РФ рассматривает Мальтийский орден как авторитетную международную религиозно-гуманитарную организацию. "Наши отношения с ней именуются официальными, а не дипломатическими. Соответственно, я являюсь представителем, а не послом", - пояснил Авдеев. Он добавил, что представителем ордена в Москве является один из самых уважаемых итальянских деловых людей - глава миссии компании Pirelli в России Аймоне ди Савойя Аоста.

Авдеев отметил, что главное сотрудничество с Мальтийским орденом ведется по гуманитарной линии и в области оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. "Служба спасения ордена традиционно одна из лучших. У нее имеются связи с российским МЧС. Особые усилия в эти месяцы прилагались орденом в борьбе с коронавирусом. В частности, Мальтийский орден участвовал в оборудовании специального госпиталя в павильонах выставочного центра в Милане", - рассказал Авдеев.

История отношений

Посол напомнил об особом историческом характере отношений с орденом, которые сложились после того, как император Павел I по просьбе руководства ордена согласился принять титул великого магистра. "Этим решением российского монарха орден был спасен от угрозы ликвидации, поскольку Наполеон захватил Мальту и изгнал с ее территории штаб-квартиру ордена. Россия приютила мальтийцев у себя. Правда, впоследствии Папа Римский не утвердил такое назначение, поскольку во главе ордена должен стоять только католик. Тем не менее этот интересный исторический эпизод показал готовность России к спасению членов ордена, который состоял из высшей европейской аристократии", - рассказал Авдеев.

По его словам, благодарность ордена за такое отношение православной России к братьям-католикам сохранилась до сих пор. "Портрет Павла I висит на почетном месте в историческом зале римской штаб-квартиры ордена, россияне здесь всегда желанные гости", - отметил дипломат.

Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто умер 29 апреля в Риме на 76-м году жизни. Он был избран на пожизненный срок 2 мая 2018 года. Орден был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году Папой Римским Пасхалием II. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме были основаны госпиталь и приемный дом для паломников. Затем такие госпитали появились сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.