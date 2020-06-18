В Сеченовском университете приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первый московский государственный медицинский университета им. И. М. Сеченова приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. Инъекцию препарата сегодня получили 18 добровольцев, сообщил в четверг директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

"В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе", - приводит его слова пресс-служба Минздрава России.