ЦИК запустил свой Telegram-канал после разблокировки мессенджера

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России запустила свой телеграм-канал после решения Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комиссии.

"Запустили Telegram-канал ЦИК. Планируем размещать только актуальные и достоверные сведения о ходе избирательного процесса в России, комментарии и официальные заявления, открытый диалог с информполем. Ваши вопросы - наши ответы!", - отметили в пресс-службе, добавив, что найти аккаунт можно по адресу @cikrossii.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ ведомство снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Роскомнадзор также выразил готовность взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".