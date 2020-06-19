ВЦИОМ: более 80% россиян отметили важность выдачи членам избиркомов масок и перчаток

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Большинство россиян отмечают важность обеспечения средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и средствами дезинфекции) членов избирательных комиссий и самих граждан в ходе предстоящего общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Такие данные опубликовал в пятницу Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 84% респондентов среди предпринимаемых ЦИК мер безопасности выделили именно обеспечение членов избирательных комиссий масками и перчатками. 77% опрошенных назвали важной выдачу средств защиты тем, кто придет голосовать. Третьей по степени оценки необходимости мерой стало тестирование членов избиркомов на наличие коронавируса (71%).

Столько же опрошенных отметили соблюдение дистанции в 2 м между людьми на участках. Важность наличия возможности проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания отметили 66% опрошенных. Кроме того, больше половины респондентов выделили такие меры, как присутствие на участке лишь нескольких человек, разведение пришедших на участок с уже проголосовавшими, проведение голосования в течение семи дней, измерение температуры на входе и возможность надомного голосования без посещения представителей комиссий квартиры. Выдачу одноразовых ручек поддержали 50% опрошенных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "ЦИК работает в очень тесном сотрудничестве с ведомством Анны Поповой (Роспотребнадзором - прим. ТАСС), все шаги согласовываются с этим ведомством". В Кремле не сомневаются, что во время голосования по поправкам к конституции будут приняты все меры безопасности, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая и 15 июня 2020 года. В опросе, проведенном в формате телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.