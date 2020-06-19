Путин 19 июня заслушает доклады о ликвидации разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу заслушает доклады о ходе работ по ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как и обещал, Путин держит под личным контролем ситуацию с ликвидацией последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае. Сегодня он выслушает доклады [главы МЧС Евгения] Зиничева, [главы Росприроднадзора Светланы] Радионовой, [губернатора Красноярского края Александра] Усса и [главы "Норникеля" Владимира] Потанина о том, как обстоят дела при реализации это операции", - сказал Песков, отметив, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.