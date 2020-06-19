Путин в телефонном разговоре пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, Путин высказал Назарбаеву "теплые слова поддержки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и искренние пожелания скорейшего выздоровления".

Днем ранее российский лидер направил первому президенту Казахстана телеграмму с выражением дружеской поддержки. Путин выразил уверенность, что необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Назарбаеву в короткое время справиться с вирусом.

18 июня пресс-служба Назарбаева сообщила, что его анализ на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем первый президент республики перешел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.