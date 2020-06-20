Politico: Facebook и Twitter удалили размещенное Трампом видео после жалобы его автора

ТАСС, 20 июня. Администрации соцсетей Twitter и Facebook удалили видеозапись из публикации президента США Дональда Трампа после того, как владелец видео обратился с жалобой о нарушении авторских прав. Как в пятницу сообщила газета Politico , в видеофрагменте демонстрировалась сцена, где темнокожий ребенок убегает от белого, при этом ролик сопровождался титрами: "Испуганный малыш убегает от малыша-расиста".

По информации издания, медиакомпания Jukin Media, занимающаяся лицензированием видеозаписей пользователей для третьих лиц, заявила, что размещенное Трампом видео принадлежит одному из ее клиентов. Как утверждает Politico, разрешения на публикацию ни владелец, ни сама компания не давали. В связи с этим Jukin Media подала запрос на удаление ролика в соответствии с федеральным законом об авторском праве.

Представитель Facebook подтвердил газете, что администрация заблокировала публикацию после получения жалобы, ссылаясь на закон о защите авторских прав в цифровую эпоху. Сотрудники Twitter также приняли меры в связи с поступившим запросом, удалив видеоролик, но оставив саму публикацию с пометкой, что ее контент был удален в ответ на обращение правообладателя.

Некоторые сотрудники Facebook ранее выражали несогласие с тем, что в соцсети не предпринимают мер в случаях, когда Трамп публикует в ней, как они считали, оскорбительные или содержащие заведомо ложную информацию сообщения. Особое недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца при задержании. Трамп тогда подчеркнул, что федеральные власти готовы взять ситуацию под свой контроль. Как он отметил, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Трамп подписал в мае исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По утверждению президента, социальные сети до подобного указа "могли делать все, что захочется". Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.