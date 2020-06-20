Эксперты рассказали, где студентам легче всего найти подработку на лето

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Подработку на лето студентам легче всего будет найти в сфере обслуживания, развлечений и экспресс-логистики. Кроме того, крупные компании, работающие в России, традиционно открывают программы стажировок для студентов, что является отличной возможностью набраться опыта, рассказали опрошенные ТАСС специалисты по подбору персонала.

Из-за пандемии в этом году появилось еще несколько факторов роста найма студентов, отметила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

"Во-первых, отсутствие притока сезонной иностранной рабочей силы в связи с мерами по сдерживанию пандемии. Во-вторых, у операторов электронной коммерции и дистанционной торговли сохраняется потребность в курьерах, сотрудниках складов и распределительных центров", - сказала она.

Святицкая также добавила, что снятие режима самоизоляции в крупных городах повлекло за собой рост посещений уличных кафе, ресторанов, баров, а также досуговых учреждений. "Поскольку на начальных этапах действия режима самоизоляции именно в отрасли HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - прим. ТАСС) и сфере развлечений наблюдались самые масштабные сокращения персонала, то с его снятием вновь возникает потребность в найме, восполнить которую на летний период можно как раз за счет студентов", - подчеркнула специалист.

В пресс-службе Superjob ТАСС сообщили, что вакансии для молодежи также появились в сферах торговли, обслуживания и в продажах. "В связи с открытием летних веранд работодатель готов предложить работу и в этой области. Правда, подобных вакансий этим летом значительно меньше, чем прошлым", - добавили в Superjob.

Летние стажировки

Большинство компаний в летний период традиционно открывают программу стажировок для студентов. По словам экспертов, это отличная возможность набраться опыта по своей специальности.

"Сейчас лето - период, когда крупные компании открывают стажировки. Из-за массового внедрения удаленной формы занятости стажировки стали более доступны для студентов, которые живут не в городах-миллионниках. Сейчас можно пройти стажировку в головных офисах крупных компаний, физически находясь в любом месте", - рассказала ТАСС директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR Наталья Щербакова.

Она отметила, что стажировки в это время особенно актуальны в крупных компаниях - производителях товаров народного потребления, в фармацевтической отрасли, в банковской сфере.

"Ситуация в этом году несколько отличается от прошлых лет: не все компании, которые обычно открывают летние стажировки, объявили набор в этом году, однако крупные игроки не отказались от своих планов. Стажировка для студентов - это прекрасная возможность получить новый опыт и заработать. Чтобы найти стажировку, можно проверять карьерные страницы крупных компаний, их социальные сети, есть паблики в соцсетях, где люди делятся информацией о стажировках", - добавила Щербакова.

В сервисе по поиску работы Superjob также порекомендовали студентам искать работу и подработку максимально близко к своему профилю, чтобы не терять время и приобретать навыки для будущей работы.

"Конечно, все зависит от личностных целей студентов: заработать денег или вложиться в свое будущее, приобретая управленческие навыки, навыки работы в команде, а самое главное - навык коммуникации, который сейчас очень востребован на рынке труда <…> Стажировка позволяет, что называется, убить одним выстрелом нескольких зайцев: и подзаработать, и освоить важные практические навыки, и, возможно, получить хорошие рекомендации для трудоустройства", - подчеркнули в пресс-службе Superjob.

По словам Святицкой, в среднем по зарплате студентам-стажерам и молодым специалистам предлагают от 25 до 60 тыс. рублей в месяц. "Наиболее высокими они были и остаются в сферах IT и продаж, но в этом году к ним добавились еще медицина и рабочий персонал", - отметила она.

Безопасность на работе

Все специалисты сошлись во мнении, что в настоящее время работать удаленно наиболее безопасно. Однако во многих отраслях требуется очное присутствие, в таких случаях нужно помнить о соблюдении правил индивидуальной защиты.