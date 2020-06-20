Путин заявил, что медикам удалось свести до минимума потери из-за коронавируса в России

"Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное - свели до минимума потери, это ваша заслуга!" - обратился глава государства к медицинским работникам, с которыми проводит встречу в режиме видеоконференции.

"Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег", - сказал Путин. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестер. "Ваши родные до конца выполнили свой долг. Они герои, настоящие герои!" - уверен президент.

Глава государства подчеркнул, что "жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю отечественной медицины и в целом страны, также, как доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой мировой, Великой Отечественной".

Президент гордится отечественными медиками, который достойно и мужественно выполняют свой долг в борьбе с коронавирусом. Он поблагодарил медиков "за самоотверженный труд" "за то, что в период серьезных испытаний достойно, мужественно выполняли и выполняют до сих пор свой долг, помогли, вылечили, спасли сотни тысяч граждан - и тех, кто столкнулся с коронавирусом, и тех, кому угрожали другие опасные болезни".

"Я без всякого преувеличения хочу сказать: "Мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессионализмом", - обратился Путин к медикам.

Президент поздравил всех медицинских работников с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 21 июня. По мнению главы государства, служение делу медиков "помогло каждому полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение дела, которому медики посветили жизнь, подлинное нравственное величие, профессиональную сложность труда".

"С самых первых дней вы были, без преувеличения на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, часто на пределе человеческих возможностей и сил", - обратился Путин к медикам.

По его словам, "так работали практически все: и сотрудники бригад скорой помощи, и санитарной авиации, врачи общей практики, врачи-специалисты и фельдшеры, медсестры и младший медицинский персонал, техники и водители, в городах, на селе, в труднодоступных территориях". По оценке Путина, медики "несмотря ни на что проявили неиссякаемый запас любви, сострадания и отзывчивости, самообладания, душевной стойкости и человечности".

Вакцина от коронавируса

Президент надеется, что вакцина от коронавируса появится в самое ближайшее время.

"Будем надеяться, что в ближайшее время, может, вакцина [от коронавируса] появится, в самое ближайшее время", - сказал он.

"То, что у нас появились лекарственные препараты [от коронавируса], на мой взгляд, наверное, лучшие в мире по качеству, по чистоте, - добавил Путин. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне российской науки в этой сфере исследований.

"Надеюсь, что мы вместе оценим потом ситуацию, которую проходим сейчас и, дай бог, пройдем в ближайшее время, сделаем соответствующие выводы по поддержке тех направлений, которые являются наиболее востребованными", - заключил глава государства.

Ранее в Минздраве сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Центром имени Н. Ф. Гамалеи. Первые добровольцы были вакцинированы уже 18 июня. Подведение итогов испытания ожидается к августу. Затем министерство оценит результаты и примет решение о возможности ее применения.