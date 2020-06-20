Санатории Крыма помогут в восстановлении детей, заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Санатории Крыма будут этим летом принимать детей, вылечившихся после заражения новым коронавирусом, чтобы помочь им в восстановлении здоровья. Об этом президенту РФ Владимиру Путину в субботу в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции рассказала врач-педиатр евпаторийского санатория "Орленок" Наталия Шелепа.

"В этом году нам придется работать и с больными, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Мы надеемся, что климат евпаторийский им поможет в восстановлении здоровья. Ждем всех гостей к себе и обеспечим противоэпидемический режим, профилактику, чтобы было все благополучно", - сказала она.

Путин уточнил, когда Крым начнет принимать на отдых жителей других регионов России. "Пока разрешили только с 1 июля. Конечно, настороженность есть, у нас будут определенные условия для приема граждан", - ответила Шелепа.

Также президент поинтересовался, будут ли предъявляться особые требования для размещения в санаториях. "Да, в обязательном порядке, как и было - санаторно-курортная карта, обязательная справка об эпидокружении и обязательно анализ на ПЦР. Надеемся, что в дальнейшем все будет снято, потому что проблемы будут для обследования", - сказала врач-педиатр.