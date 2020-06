Белый дом намерен лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Правительство США намерено добиться того, чтобы бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи экземпляров своей книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

"Правительство намерено сделать так, чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность", - отметила она.

Пресс-секретарь президента подчеркнула при этом, что суд не стал блокировать публикацию книги исключительно по причине того, что ее экземпляры уже успели распространить, так что такой шаг был бы запоздалым. Она также обратила внимание на признание судом того, что Болтон "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов".

Ранее Трамп заявил у себя в Twitter, что Болтон должен понести очень серьезную ответственность за публикацию мемуаров. По его словам, Болтон "нарушил закон, публикую секретную информацию (в огромных количествах)". Глава Белого дома при этом назвал решение судьи "крупной победой в отношении Болтона", поскольку суд признал факт разглашения секретных данных.

Решение суда

Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск министерства юстиции страны о запрете на публикацию мемуаров Болтона, отметив, что экземпляры книги уже напечатаны и отправлены на склады как в США, так и в других странах мира, они также попали в руки прессы. В связи с этим суд отказался давать распоряжение об изъятии и уничтожении этих книг. Судья признал при этом, что бывший помощник американского лидера "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность".

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником президента.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.