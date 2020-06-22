Более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в мире

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 152 тыс., превысив 8,86 млн. При этом, согласно опубликованным в понедельник данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 466 тыс.

Меньше 100 умерших в РФ и рекорд по заражениям в мире.

Меньше 100 умерших в РФ и рекорд по заражениям в мире. Главное о коронавирусе за 22 июня

По состоянию на 11:00 мск 22 июня, в мире был зарегистрирован 8 860 331 инфицированный и 465 740 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 152 323, число умерших увеличилось на 4 025. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 183 020 новых случаев заражения и 4 743 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 370 519. За сутки этот показатель возрос на 90 665. Количество умерших там увеличилось на 2 627 и достигло 221 771. В Европе насчитывается 2 543 778 заразившихся и 193 366 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 17 115, количество умерших увеличилось на 280.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 914 518, зафиксирован 20 531 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 115, умерли 456 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 241 178 человек. Далее следуют Бразилия (1 067 579), Россия (592 280), Индия (425 282), Великобритания (304 335), Перу (251 338), Испания (246 272), Чили (242 355), Италия (238 499) и Иран (204 952).