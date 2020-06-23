ВЦИОМ: россияне назвали Победу в Великой Отечественной войне главным событием XX века

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Победа в Великой Отечественной войне для большинства россиян является главным событием актуального периода национальной истории. Такие данные во вторник озвучил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на круглом столе "Память о войне или война с памятью?" в ТАСС.

"Абсолютное большинство россиян (95%) согласны с утверждением, что Победа в Великой Отечественной войне является главным событием XX века для России. Частично или полностью не согласны с этим постулатом 4% опрошенных", - отметил Федоров.

Поколение людей 45 лет и старше чаще соглашается с этим утверждением (45-59 лет - 86%, 60 плюс - 94%), среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет согласны с ним 71-72%.

Согласно данным опроса, мнение о том, что Победа в Великой Отечественной войне является "второстепенным или рядовым событием в хронике исторических событий России", не распространено в России ни среди старшего поколения, ни среди молодежи разных возрастов - его придерживаются 2% россиян.

Почти три четверти россиян (73%) уверены, что Победу в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи. Каждый пятый опрошенный считает, что это скорее необходимо (19%). 6% россиян полагают, что этого делать не нужно.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июня 2020 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.