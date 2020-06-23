Президент Eurochambres поддержал призыв Путина к рассекречиванию военных архивов

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Все государства должны последовать призыву президента России Владимира Путина к рассекречиванию архивов предвоенного и военного периодов, чтобы совместно создать объективную картину истории. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Eurochambres, почетный президент Палаты экономики Австрии, сопредседатель российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" Кристоф Ляйтль, оценивая авторскую статью Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

"Я очень рад, что президент России [Владимир Путин] совершенно четко проанализировал историю и сделал в статье собственные выводы. Я полностью его поддерживаю в том, что он открыл архивы. Теперь все остальные так же должны открыть свои архивы. Это должно привести к тому, чтобы комиссия нейтральных экспертов попыталась разработать объективную картину истории того времени. Это превосходное предложение российского лидера, которое я целиком и полностью поддерживаю", - рассказал Кристоф Ляйтль.

"Мне особенно понравилось, что президент России заявил о бессмысленности перекладывания вины друг на друга. Все важные страны тех лет совершали ошибки и имели заблуждения. Президент озвучил мысль о необходимости сделать выводы из этих ошибок. Это отличная идея", - подчеркнул Ляйтль, который считает, что статья Путина заслуживает быть изданной в книжном формате.

Президент Eurochambres особо отметил важность призыва Путина к интенсификации международного сотрудничества. "Это как раз то, что нам сегодня нужно. Крупные проблемы нашего мира не могут быть решены в одиночку, для этого нужна кооперация всех влиятельных стран. Это ключевой посыл. Я подчеркиваю это многократно. Например, в рамках "Сочинского диалога" я всесторонне следую такому подходу, который помогает наладить взаимопонимание", - сказал влиятельный европейский экономист.

Глобальная кооперация

По словам Ляйтля, решающую роль в налаживании глобального сотрудничества должны сыграть страны "двадцатки" с привлечением других государств, обладающих весом в мировой политике. Одним из примеров для начала такого сотрудничества может стать борьба с коронавирусной инфекцией, сказал он.