Президент Eurochambres поддержал призыв Путина к рассекречиванию военных архивов

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Все государства должны последовать призыву президента России Владимира Путина к рассекречиванию архивов предвоенного и военного периодов, чтобы совместно создать объективную картину истории. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Eurochambres, почетный президент Палаты экономики Австрии, сопредседатель российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" Кристоф Ляйтль, оценивая авторскую статью Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
"Я очень рад, что президент России [Владимир Путин] совершенно четко проанализировал историю и сделал в статье собственные выводы. Я полностью его поддерживаю в том, что он открыл архивы. Теперь все остальные так же должны открыть свои архивы. Это должно привести к тому, чтобы комиссия нейтральных экспертов попыталась разработать объективную картину истории того времени. Это превосходное предложение российского лидера, которое я целиком и полностью поддерживаю", - рассказал Кристоф Ляйтль.
"Мне особенно понравилось, что президент России заявил о бессмысленности перекладывания вины друг на друга. Все важные страны тех лет совершали ошибки и имели заблуждения. Президент озвучил мысль о необходимости сделать выводы из этих ошибок. Это отличная идея", - подчеркнул Ляйтль, который считает, что статья Путина заслуживает быть изданной в книжном формате.
Президент Eurochambres особо отметил важность призыва Путина к интенсификации международного сотрудничества. "Это как раз то, что нам сегодня нужно. Крупные проблемы нашего мира не могут быть решены в одиночку, для этого нужна кооперация всех влиятельных стран. Это ключевой посыл. Я подчеркиваю это многократно. Например, в рамках "Сочинского диалога" я всесторонне следую такому подходу, который помогает наладить взаимопонимание", - сказал влиятельный европейский экономист.
Глобальная кооперация
По словам Ляйтля, решающую роль в налаживании глобального сотрудничества должны сыграть страны "двадцатки" с привлечением других государств, обладающих весом в мировой политике. Одним из примеров для начала такого сотрудничества может стать борьба с коронавирусной инфекцией, сказал он.
"Для решения глобальных проблем требуется глобальная кооперация. При этом сотрудничество надо направить на реализацию проектов. До настоящего момента лидеры собирались только подискутировать, сделать групповое фото, а конкретных результатов таких встреч не следовало. Нужны конкретные инициативы и конкретные результаты: сотрудничество в сфере здравоохранения сейчас очень актуально, защита от финансовых спекуляций, регулирование цифровизации, кооперация в сфере экологии", - отметил глава Eurochambres.
В конечном счете совместная работа позволит миру избавиться от образов "свой - чужой" и односторонних подходов, уверен Ляйтль. "Взаимопонимание между Европой и Россией должно строиться на фундаменте общей культуры. Его можно добиться только на основе доверия, которое можно закладывать путем сотрудничества в экономике, спорте, культуре, науке", - добавил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин в июне опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня она вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.
Путин также призвал в статье все страны ускорить процесс рассекречивания архивов, относящихся к предвоенному и военному периодам. Он заявил, что Россия готова к широкому международному сотрудничеству и уже сделала свои шаги в этой области в последние годы. "Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам ученых-историков", - написал Путин.