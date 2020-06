"Отпор попыткам исказить историю". Зарубежные СМИ о статье Путина про Вторую мировую войну

В четверг журнал The National Interest опубликовал статью российского президента Владимира Путина о наследии войны в Европе, которая закончилась 75 лет назад. Путин начинает статью с личного: наравне с миллионами граждан Советского Союза его семья оказалась напрямую затронута войной...

Для начала стоит обратить внимание на описание Путиным пакта Молотова - Риббентропа 1939 года - о ненападении между Германией Адольфа Гитлера и Советским Союзом Иосифа Сталина. Секретный протокол в этом договоре подготовил почву для раздела Польши, в которую Советский Союз вторгся с востока спустя всего несколько недель после того, как нацистская Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 года, а также для оккупации стран Прибалтики в 1940 году.

Существование секретного протокола не подлежит сомнению. Но в своей статье Путин выставляет этот договор как необходимую оборонную меру, в нравственном плане равнозначную Мюнхенскому соглашению между Великобританией, Германией, Францией и Италией, которое предусматривало, что Чехословакия уступит гитлеровской Германии Судетскую область. Это соглашение рассматривается сейчас в качестве классического примера умиротворения экспансионистской державы. Британский премьер-министр Невилл Чемберлен в своем знаменитом высказывании описал Мюнхенское соглашение, которое Путин называет "Мюнхенским сговором", как "мир для нашего времени". Но соглашение развалилось, и Путин считает, что у Сталина не было другого выбора, кроме заключения собственной сделки с Германией...

Гитлер разорвал пакт со Сталиным в 1941 году, начав войну, которая стоила Советскому Союзу более 25 млн жизней солдат и мирных граждан. Западная культура порой не замечает этих жертв, заостряя внимание на таких событиях, как высадка в Нормандии в 1944 году. Но статья Путина поднимает войну, которую вел Советский Союз в Европе, на более высокий уровень - священной войны во имя спасения мира. Таким образом, он дает понять, что темные страницы войны не могут подвергаться критике - как и сегодняшняя Россия Путина".

The Voice of America: "Российский президент Владимир Путин написал большую статью для американского журнала The National Interest, подчеркнув необходимость признавать главную роль Советского Союза в победе над нацистской Германии, осудив действия Польши до войны и высказавшись в защиту аннексии Литвы, Латвии и Эстонии. Материал был опубликован за шесть дней до большого парада на Красной площади в Москве в память об окончании Второй мировой войны в Европе. Выбранный для публикации момент подчеркивает, сколь важную роль в российском национальном самосознании играет война, унесшая жизни 27 млн человек... В своей статье он подверг критике также Польшу и страны Запада, фактически возложив на них часть ответственности за начало Второй мировой войны".

Radio Free Europe/Radio Liberty: "Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина про Вторую мировую войну. Она довольно объемна - на сайте The National Interest статья разбита на шесть частей. Говоря о причинах войны, Путин напоминает о Версальском мирном договоре 1919 года, после которого Германия, по мнению российского президента, почувствовала себя униженной...

Затрагивая вопрос о так называемом пакте Молотова - Риббентропа, Путин напоминает, что он был осужден Верховным советом СССР как одно из проявлений самовластия Иосифа Сталина. При этом из статьи президента следует, что он считает, что пакт был вынужденным решением для обеспечения безопасности СССР...

Путин выступает в защиту так называемой Ялтинской системы и считает, что лидеры СССР, США и Великобритании на конференциях в ходе Второй мировой войны и после ее окончания смогли прийти к соглашению и достичь решений, которые принесли благо всему человечеству. Не говоря об этом прямо, Путин, по сути, проводит параллель между Ялтинской конференцией и собственным предложением провести встречу лидеров пяти ядерных держав - России, США, Великобритании, Франции и Китая...

В западной историографии, общественных дискуссиях и политических оценках Ялтинская конференция рассматривается не столь однозначно, как об этом пишет Путин. Преимущественно негативно она оценивается, в частности, в Польше и ряде других стран Центральной и Восточной Европы".

Канада

National Post: "Президент Владимир Путин призвал лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН подтвердить проведение очного саммита, чтобы как можно скорее решить мировые проблемы… Москва надеется, что саммит может состояться после того, как страхи вокруг коронавируса утихнут, и этому не смогут помешать даже ее отношения с Западом, в частности с США, с которыми у нее есть разногласия - от Сирии и Украины до предполагаемого вмешательства России в зарубежную политику. В ходе саммита предполагается обсудить вопросы глобальной экономики, международной безопасности, контроля над вооружениями, экстремизма, киберпространства и изменения климата. По словам Путина, у Москвы есть конкретные предложения и инициативы по всем этим темам".

Великобритания

The Daily Telegraph: "Польша обвинила Владимира Путина в манипулировании историей после того, как он написал статью с утверждением, что довоенное польское правительство "подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения". Статья была опубликована за неделю до того, как Путин должен принять ежегодный парад Победы, который до этого был отменен из-за вспышки коронавируса, и перед общенациональным голосованием, которое может позволить ему остаться у власти до 2036 года. Путин использовал то, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистской Германии в 1945 году, как аргумент, чтобы обосновать особое место России в мире".

Франция

Agence France Press: "Владимир Путин выступил с большой исторической статьей, в которой обвинил Запад в антироссийском пересмотре истории периода Второй мировой войны. Это произошло всего за несколько дней до проведения в России торжеств в честь 75-й годовщины советской победы над нацистами… В этой статье, ожидавшейся на протяжении недель, российский президент повторил свои обвинения в адрес европейцев, в первую очередь поляков, в попытках возложить на СССР равную с нацистской Германией ответственность за развязывание войны.