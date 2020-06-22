"Отпор попыткам исказить историю". Зарубежные СМИ о статье Путина про Вторую мировую войну

Иностранная пресса пересказывает содержание статьи президента РФ об истории Второй мировой войны, а также напоминает о предложении Путина провести встречу лидеров пяти ядерных держав для открытого обсуждения накопившихся в мире проблем. Приводим самые яркие отрывки из публикаций зарубежных СМИ. США CNN: "Вновь обрела актуальность знаменитая цитата Уильяма Фолкнера: "Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое". И речь не только о спорах по поводу демонтажа памятников конфедератам в США или монументов империалистам в Великобритании - в игру вернулась конфронтация на почве Второй мировой войны.

На эту тему Статья Владимира Путина об истории Второй мировой войны. Полный текст

В четверг журнал The National Interest опубликовал статью российского президента Владимира Путина о наследии войны в Европе, которая закончилась 75 лет назад. Путин начинает статью с личного: наравне с миллионами граждан Советского Союза его семья оказалась напрямую затронута войной... В прочтении Путиным истории войны содержится хорошо продуманное послание для сегодняшнего дня. Во-первых, стоит обратить внимание на время публикации. Путин изначально планировал масштабное празднование Дня Победы 9 мая, в день, когда Россия отмечает окончание Второй мировой войны в Европе, пригласив мировых лидеров присоединиться к нему на помпезном параде на Красной площади. День Победы должен был дать понять, что Россия вернула свое положение исторического освободителя после нескольких лет жестких санкций, последовавших за присоединением Крыма в 2014 году… Пандемия коронавируса нарушила эти планы…

Но размышления Путина указывают на более масштабную кампанию России, направленную на то, чтобы вернуть себе позицию морального превосходства и оправдать современную внешнюю политику

Для начала стоит обратить внимание на описание Путиным пакта Молотова - Риббентропа 1939 года - о ненападении между Германией Адольфа Гитлера и Советским Союзом Иосифа Сталина. Секретный протокол в этом договоре подготовил почву для раздела Польши, в которую Советский Союз вторгся с востока спустя всего несколько недель после того, как нацистская Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 года, а также для оккупации стран Прибалтики в 1940 году. Существование секретного протокола не подлежит сомнению. Но в своей статье Путин выставляет этот договор как необходимую оборонную меру, в нравственном плане равнозначную Мюнхенскому соглашению между Великобританией, Германией, Францией и Италией, которое предусматривало, что Чехословакия уступит гитлеровской Германии Судетскую область. Это соглашение рассматривается сейчас в качестве классического примера умиротворения экспансионистской державы. Британский премьер-министр Невилл Чемберлен в своем знаменитом высказывании описал Мюнхенское соглашение, которое Путин называет "Мюнхенским сговором", как "мир для нашего времени". Но соглашение развалилось, и Путин считает, что у Сталина не было другого выбора, кроме заключения собственной сделки с Германией... Гитлер разорвал пакт со Сталиным в 1941 году, начав войну, которая стоила Советскому Союзу более 25 млн жизней солдат и мирных граждан. Западная культура порой не замечает этих жертв, заостряя внимание на таких событиях, как высадка в Нормандии в 1944 году. Но статья Путина поднимает войну, которую вел Советский Союз в Европе, на более высокий уровень - священной войны во имя спасения мира. Таким образом, он дает понять, что темные страницы войны не могут подвергаться критике - как и сегодняшняя Россия Путина". The Voice of America: "Российский президент Владимир Путин написал большую статью для американского журнала The National Interest, подчеркнув необходимость признавать главную роль Советского Союза в победе над нацистской Германии, осудив действия Польши до войны и высказавшись в защиту аннексии Литвы, Латвии и Эстонии. Материал был опубликован за шесть дней до большого парада на Красной площади в Москве в память об окончании Второй мировой войны в Европе. Выбранный для публикации момент подчеркивает, сколь важную роль в российском национальном самосознании играет война, унесшая жизни 27 млн человек... В своей статье он подверг критике также Польшу и страны Запада, фактически возложив на них часть ответственности за начало Второй мировой войны". Radio Free Europe/Radio Liberty: "Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина про Вторую мировую войну. Она довольно объемна - на сайте The National Interest статья разбита на шесть частей. Говоря о причинах войны, Путин напоминает о Версальском мирном договоре 1919 года, после которого Германия, по мнению российского президента, почувствовала себя униженной... Затрагивая вопрос о так называемом пакте Молотова - Риббентропа, Путин напоминает, что он был осужден Верховным советом СССР как одно из проявлений самовластия Иосифа Сталина. При этом из статьи президента следует, что он считает, что пакт был вынужденным решением для обеспечения безопасности СССР... Путин выступает в защиту так называемой Ялтинской системы и считает, что лидеры СССР, США и Великобритании на конференциях в ходе Второй мировой войны и после ее окончания смогли прийти к соглашению и достичь решений, которые принесли благо всему человечеству. Не говоря об этом прямо, Путин, по сути, проводит параллель между Ялтинской конференцией и собственным предложением провести встречу лидеров пяти ядерных держав - России, США, Великобритании, Франции и Китая... В западной историографии, общественных дискуссиях и политических оценках Ялтинская конференция рассматривается не столь однозначно, как об этом пишет Путин. Преимущественно негативно она оценивается, в частности, в Польше и ряде других стран Центральной и Восточной Европы". Канада National Post: "Президент Владимир Путин призвал лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН подтвердить проведение очного саммита, чтобы как можно скорее решить мировые проблемы… Москва надеется, что саммит может состояться после того, как страхи вокруг коронавируса утихнут, и этому не смогут помешать даже ее отношения с Западом, в частности с США, с которыми у нее есть разногласия - от Сирии и Украины до предполагаемого вмешательства России в зарубежную политику. В ходе саммита предполагается обсудить вопросы глобальной экономики, международной безопасности, контроля над вооружениями, экстремизма, киберпространства и изменения климата. По словам Путина, у Москвы есть конкретные предложения и инициативы по всем этим темам". Великобритания The Daily Telegraph: "Польша обвинила Владимира Путина в манипулировании историей после того, как он написал статью с утверждением, что довоенное польское правительство "подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения". Статья была опубликована за неделю до того, как Путин должен принять ежегодный парад Победы, который до этого был отменен из-за вспышки коронавируса, и перед общенациональным голосованием, которое может позволить ему остаться у власти до 2036 года. Путин использовал то, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистской Германии в 1945 году, как аргумент, чтобы обосновать особое место России в мире". Франция Agence France Press: "Владимир Путин выступил с большой исторической статьей, в которой обвинил Запад в антироссийском пересмотре истории периода Второй мировой войны. Это произошло всего за несколько дней до проведения в России торжеств в честь 75-й годовщины советской победы над нацистами… В этой статье, ожидавшейся на протяжении недель, российский президент повторил свои обвинения в адрес европейцев, в первую очередь поляков, в попытках возложить на СССР равную с нацистской Германией ответственность за развязывание войны.

На эту тему О разгроме нацизма и рассекречивании архивов. Тезисы статьи Путина в National Interest

Вновь адресовав эти упреки Варшаве и упомянув резолюцию Европарламента, в которой осуждается вторжение в Польшу и ее раздел в сентябре 1939 года, российский президент повторил, что у СССР не было иного выбора, поскольку британцы и французы уступили нацистам во время подписания Мюнхенских соглашений, а поляки торпедировали создание альянса между Парижем, Лондоном и Москвой. Согласно этой статье, вина за трагедию Польши и двойное германо-советское вторжение лежит целиком на властях этой страны, которые он также обвиняет в сговоре с Гитлером в последние месяцы перед началом войны. В глазах Путина попытки поставить под сомнение роль СССР во Второй мировой войне подрывают фундамент мирового порядка, зародившегося в 1945 году с созданием ООН. Российский лидер также повторил свой призыв к организации саммита пяти великих держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН (России, КНР, Франции, Соединенного Королевства и США). Он предлагает включить в повестку экономический кризис, зародившийся в результате пандемии коронавируса… Путин предложил этот формат еще в начале года во время памятных мероприятий в Израиле в честь годовщины освобождения Освенцима. Как утверждают в Москве, остальные лидеры выразили принципиальное согласие на встречу, но никаких сроков пока не названо". Le Figaro: "В статье, появления которой ждали в течение нескольких недель, российский президент вновь обвиняет Запад, в первую очередь поляков, в том, что они пытаются возложить на СССР ответственность за развязывание войны в той же мере, что и на нацистскую Германию, поскольку две тоталитарные державы заключили тайный пакт, организовав раздел Восточной Европы, в частности польского государства. Путин в очередной раз избирает целью Польшу, а также критикует резолюцию Европейского парламента, в которой осуждалась интервенция в Польшу и раздел страны, произошедшие в сентябре 1939 года. В этой связи российский президент вновь заявляет, что у СССР не было тогда иного выбора, так как Британия и Франция поддались давлению нацистов при заключении Мюнхенских договоренностей 1938 года, а поляки подорвали возможность формирования альянса между Парижем, Лондоном и Москвой... Путин при этом обвиняет Польшу в сообщничестве с Гитлером в те месяцы, которые предшествовали интервенции. Российский президент также считает, что подвергать сомнению роль СССР во Второй мировой войне - это значит подрывать основы международного порядка, сформированные в 1945 году и опирающиеся на существование ООН". Courrier international: "Российский президент опубликовал обширную статью на тему Второй мировой войны, которая воспринимается как настоятельное напоминание бывшим западным союзникам об особенностях былой истории. Статья опубликована за несколько дней до военного парада в ознаменование 75-летия Победы над нацизмом, а также проведения референдума по изменениям в конституцию, открывающим Путину дорогу к получению нового президентского мандата на период после 2024 года... Как пишет в предисловии к статье издатель публикующего ее американского журнала The National Interest, "российский президент дает подробную оценку наследию Второй мировой войны, в частности заявляя, что в настоящее время европейские политики, в особенности польские лидеры, пытаются "заметать под ковер" те исторические факты, которые касаются Мюнхенских договоренностей". Германия DPA: "Российский президент в статье призывает другие страны открыть их архивы с документами о ситуации перед началом Второй мировой войны. В последнее время он постоянно приписывал некоторым государствам частичную ответственность за то, что гитлеровская Германия смогла начать войну в 1939 году".

В очередной раз хозяин Кремля подверг критике попытки запятнать память о Красной Армии и ее роль в освобождении Европы от фашизма

Die Welt: "Статья Путина - это намного больше, чем пропаганда. В тексте он с редкой ясностью разъясняет свое мировоззрение. На нескольких страницах он докладывает о действительных и предполагаемых промахах западных держав перед Второй мировой войной, защищает пакт Молотова - Риббентропа и выступает за примирение держав-победительниц. Из опуса Путина становится ясно, что хозяин Кремля хотел бы скорее вернуться во времена перед холодной войной, когда западные державы антигитлеровской коалиции и Советская Россия сражались вместе (с нацистской Германией) и впоследствии свободно действовали в Европе и мире. Как считает Путин, с ядерными державами в ООН - США, Францией, Великобританией и Китаем - нужно прийти к новому всемирно-политическому консенсусу вопреки назойливым восточным европейцам и либеральному порядку". Италия Corriere della sera: "В статье президент России подчеркивает решающий вклад Советского Союза в победу над нацизмом, а также выступает с некоторыми спорными утверждениями, которые вызвали возражения как со стороны стран, оказавшихся после войны под влиянием СССР, так и многочисленных западных историков. Путин, в частности, утверждает, что СССР, подписав договор о ненападении (с Германией), известный как пакт Молотова - Риббентропа, стал последней страной, пошедшей на соглашение с Гитлером. И в этом кроется главное изменение позиции по сравнению со статьей, опубликованной в одной из польских газет в 2009 году, в которой Путин осудил пакт Молотова - Риббентропа, назвав "неприемлемой" любую форму соглашения с гитлеровской Германией. После принятия Европейским парламентом в сентябре прошлого года резолюции, в которой отмечается, что вторжение в Польшу было прямым следствием договора о ненападении между СССР и Германией, Москва не перестает обвинять Запад". Испания EFE: "Президент России Владимир Путин обвинил сегодня Запад в фальсификации истории Второй мировой войны в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest по случаю 75-й годовщины победы над нацистской Германией… Путин посвятил большую часть статьи порке западных стран, особенно европейских, за попытку "замолчать" то, что он называет "мюнхенским предательством" в отношении Мюнхенского соглашения 1938 года, подписанного Англией и Францией для того, чтобы сдержать Германию… Чтобы сохранить и улучшить этот международный порядок, Путин напомнил, что Россия предложила организовать саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, который все лидеры согласились провести в ближайшее время. Повестка дня этого саммита будет заключаться в разработке коллективных принципов решения мировых проблем, в том числе безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и в особенности преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса". Швейцария Le Matin: "Владимир Путин опубликовал пространную историческую статью, в которой обвинил Запад в антироссийском "ревизионизме" по поводу Второй мировой войны, за несколько дней до празднований в России 75-й годовщины советской победы над нацистами. Эта победа и гибель 27 млн советских граждан являются сердцевиной патриотического заявления российского президента. Данное событие должно быть отмечено 24 июня большим военным парадом вместо традиционного парада 9 мая, отложенного из-за эпидемии нового коронавируса...

На эту тему Песков объяснил выбор National Interest для публикации статьи Путина солидностью издания

В статье, которую ждали на протяжении недель, российский президент повторяет обвинение в адрес европейцев во главе с поляками в стремлении возложить на СССР равную ответственность наряду нацистской Германией за развязывание войны из-за подписанного двумя тоталитарными державами секретного пакта о разделе Восточной Европы, в частности Польши. Вновь выбрав в качестве мишени Варшаву и недавнюю резолюцию Европейского парламента, осуждающую вторжение и расчленение Польши в сентябре 1939 года, российский президент повторяет, что у СССР не было другого выбора, поскольку британцы и французы уступили нацистам во время заключения Мюнхенских соглашений в 1938 году, а поляки торпедировали формирование альянса между Парижем, Лондоном и Москвой... Владимир Путин считает, что ставить под сомнение советскую роль во Второй мировой войне означает подрывать основы международного порядка, заложенные в 1945 году и базирующегося на ООН. Он вновь призывает созвать саммит "большой пятерки" - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Франция, Великобритания, США), обращая внимание на тот факт, что "мир переживает не самые спокойные времена". Австрия Austria Presse Agentur: "Он (Путин) снова пытается оправдать советскую политику перед началом Второй мировой войны и критикует поведение Польши и Запада в тот период... Австрия в этой статье упоминается мимоходом. Помимо слов об аншлюсе Путин обозначил положительную роль, которую, по его мнению, Советский Союз сыграл в 1944-1945 годах в освобожденных странах путем предотвращения голода, восстановления экономики и инфраструктуры… Взгляд Путина на историю сосредоточен на событиях, предшествовавших Второй мировой войне. В очередной раз говорится о неудавшейся политике умиротворения, проводившейся Францией и Англией в отношении нацистской Германии. В своем тексте Путин называет Мюнхенское соглашение от сентября 1938 года "мюнхенским сговором". Президент снова рассказал об антисемитских высказываниях польских чиновников того времени и обвинил Варшаву в аннексии чешской местности южнее Цешина (Тешина) в 1938 году, которая была возвращена позднее". Чехия ParlamentníListy: "Путин основывает (написанное в статье) на собственном опыте и опыте своей семьи. Он жил в Ленинграде. Его родители пережили блокаду. Отец ушел защищать город, а мать чудом выжила. Во время блокады умер его двухлетний брат Витя. Советский Союз потерял в войне 27 млн жителей. В пересчете (на общую численность населения СССР) это каждый седьмой. Великобритания потеряла каждого 127-го, а США - каждого 320-го гражданина.

На эту тему Почему СССР в 1941-м не мог готовиться к нападению на Германию

Для России эти данные не являются окончательными. До сих пор продолжается поиск материалов (о погибших), дополняются архивы, с наследием Великой Отечественной войны постоянно работают. Путин обращает внимание на ответственность России как правопреемницы (СССР) перед поколениями внуков и правнуков, которым она обязана передать исторические факты, подтверждающие, что (именно) советские люди победили нацизм. Будущие поколения должны учиться на примерах истории. Это служит гарантией того, что трагические события не повторятся. Демонизируемый пакт Риббентропа - Молотова смотрится иначе в свете (новых) фактов. В сложной ситуации Россия была вынуждена защищать себя и отстаивать собственные интересы, как и другие страны, которые заключили договоры с Германией значительной раньше. Визит Риббентропа в Москву не принес никаких выгод Германии. Сталин не запятнал себя сотрудничеством с Гитлером, как другие европейские политики того времени. Нам необходимо освободиться от идеологического балласта и интерпретаций. Никто из нас не знает, как бы мы поступили, оказавшись лицом к лицу с опасностями той эпохи. Нельзя оценивать давно прошедшие события через призму сегодняшнего дня. Упрощение и переписывание истории может вести лишь к одному - ее повторению. Пусть говорят архивы, даже если это может быть часто неприятно и больно. Это один из возможных путей, по которому следует идти, чтобы этот период европейской истории можно было бы оценивать объективно и без эмоций". Сербия Политика: "Советский Союз и Красная армия внесли решающий вклад в поражение нацисткой Германии во Второй мировой войне, хотя кто-то пытается в наше время доказать противное, заявил президент России Владимир Путин в авторской статье об истории Второй мировой войны, опубликованной в американском журнале The National Interest. Путин написал, что идет борьба за истинную, без прикрас, историю войны и что не существует никаких архивных документов, которые указывали бы на то, что Советский Союз рассматривал возможность превентивного нападения на Германию". Kurir: "Красная армия и Советский Союз внесли решающий вклад в победу над нацистской Германией, написал в авторской статье об истории Второй мировой войны президент России Владимир Путин. Не существует никаких архивных документов, которые указывали бы на то, что Советский Союз рассматривал возможность превентивного нападения на Германию». Informer: "Путин в авторской статье, опубликованной в Америке, преподал урок Западу: Советский Союз и Красная армия внесли главный и решающий вклад в уничтожение фашизма". Япония Nikkei shimbun: "В статье о Второй мировой войне Владимир Путин решительно выступил против критики Запада в отношении России по поводу результатов войны, а также призвал к скорейшему созыву саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН. Путин также отметил, что встреча лидеров Франции, Италии и Великобритании с Гитлером в 1938 году была одним из основных факторов, которые привели к началу войны. В странах Запада, а также в Восточной Европе, которая находилась под влиянием СССР, распространен подход к истории, содержащий критику Советского Союза за то, что тот заключил с Германией пакт о ненападении в августе 1939 года. В ответ на такую критику Путин заявил о необходимости добиться правды и объективности в этом вопросе". Sankei Shimbun: "Путин в своей статье раскритиковал заявление Европарламента, согласно которому Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР. С ее помощью он, вероятно, стремился продемонстрировать законность послевоенного миропорядка, включающего позицию РФ по территориальному вопросу, а также защитить идею "страны - освободителя от фашизма", которая является основой существования российского государства". NHK: "Создается впечатление, что российский руководитель намерен продемонстрировать лидерство на саммите пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, подчеркнуть роль России в решении международных проблем, а также найти возможность для улучшения отношений с Европой и США". Kyodo news: "Слова Путина о том, что Советский Союз освободил Европу от нацистской Германии, направлены на формирование чувства патриотизма среди населения РФ в преддверии масштабных празднований, посвященных 75-летней годовщине Победы". Китай Renmin ribao: "Запад искажает итоги Второй мировой войны, Путин дает уверенный отпор. В своей статье президент России всесторонне проанализировал исторические события в период Второй мировой войны, подчеркнул важную роль Красной армии в достижении победы над нацистской Германией и дал мощный отпор любым попыткам западных стран исказить ход событий Второй мировой войны". Республика Корея Newscape: "В статье Владимир Путин подверг критике Европейский парламент, который ранее возложил ответственность за Вторую мировую войну на Германию и СССР. В материале просматривается намерение Путина оправдать сложившийся после войны мировой порядок, включая возникшие территориальные споры, а также утвердить СССР и Россию как его правопреемника в качестве победителей над фашизмом.

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Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года с вторжения Германии в Польшу, а Советский Союз, который воевал с нацистами, считался освободителем Европы. Однако Европарламент в сентябре прошлого года принял резолюцию, в которой утверждается, что война была результатом германо-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, в котором два тоталитарных режима разделили Европу на две зоны влияния и открыли дорогу к мировой войне. Европарламент также призвал к расследованию военных преступлений СССР наравне с преступлениями нацистов. Путин назвал это решение некорректным и заявил о намерении лично изложить российскую позицию по этому вопросу. Президент РФ также упомянул о послевоенном мировом устройстве, предупредив, что ООН в случае отмены права вето для постоянных членов Совбеза лишится рычагов воздействия на мировые процессы. Именно возможность блокировать неприемлемые действия оппонентов позволяет предотвратить новую мировую войну, считает Путин". Индия Outlook: "В статье Владимир Путин настаивает на признании Советского Союза главным победителем нацистской Германии, критикует действия Польши накануне войны и защищает аннексию Литвы, Латвии и Эстонии… Как показывает время, война, в которой Советский Союз потерял примерно 27 миллионов человек, - это краеугольный камень национальной идентичности России. Польша и Россия часто спорят о том, кто виноват в развязывании войны, и Путин коснулся этого вопроса в статье. Он повторил утверждение, что Советский Союз был вынужден подписать соглашение о ненападении с Германией перед войной - так называемый пакт Молотова - Риббентропа - после того, как западные державы с равнодушием отнеслись к обязательствам создать военный союз. Путин также защищал аннексию балтийских стран во время войны". Hindustan Times: "Путин высказал предположение, что главным уроком войны является необходимость широкой международной дипломатии. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время состоится предложенный Россией саммит лидеров стран, имеющих право вето в Совете Безопасности ООН, для обсуждения глобальной безопасности, экономических последствий пандемии коронавируса и других мировых проблем". Deccan Herald: "Владимир Путин обвинил Запад в грубых попытках оскорбить Россию, переписав историю Второй мировой войны. Президент России предостерег от "исторического ревизионизма", заявив, что принижение роли Советского Союза во Второй мировой войне способствует подрыву существующего мирового порядка. Он выразил несогласие с тем, что в некоторых декларациях, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, "упоминаются все участники антигитлеровской коалиции, кроме Советского Союза". Примерно 27 миллионов советских военнослужащих и мирных жителей погибли во время Второй мировой войны, и триумф Красной Армии стал важным источником гордости для России. Путин был возмущен резолюцией Европарламента, в которой говорилось, что пакт Молотова - Риббентропа 1939 года между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом помог проложить путь к войне. Путин обвинил западные державы, в частности Польшу, указав на различные договоры, подписанные ими с нацистской Германией до начала конфликта в 1939 году". Индонезия Kompas: "В своей статье Путин пишет, что именно Советский Союз победил нацистскую Германию. Тем самым президент РФ пытается убедить мировую общественность в необходимости признать вклад Советского Союза в разгром нацизма. Страна потеряла 27 млн человек. В Москве регулярно обвиняют Западную Европу, а также Польшу и Украину в том, что они недооценивают ее роль в войне.

Как пишет Путин, очень важно донести до будущих поколений память и факты о том, что нацисты были побеждены в первую очередь советским народом

"Он выражает сожаление в связи с тем, что некоторые политики поспешно заявляют о попытках России переписать историю". Израиль Jerusalem post: "Правительство Польши утверждает, что президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны, преуменьшая советские военные преступления, в статье, опубликованной им в журнале The National Interest в преддверии парада на Красной площади. В статье под заголовком "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" Путин пишет, что Советский Союз одержал сокрушительную победу над нацизмом и спас весь мир, отмечая, что Польша вместе с Соединенными Штатами и Великобританией, среди прочих стран, вовлеченных в Версальский договор, должны разделять ответственность за начало Второй мировой войны. Российский президент Владимир Путин в прошлом месяце предложил, чтобы Польша разделила ответственность за войну, так как она потворствовала планам нацистской Германии в 1938 году по расчленению Чехословакии. Он повторил это и на страницах The National Interest". Haaretz: "Президент России Владимир Путин сделал существенный шаг в противостоянии с Польшей и Западом вокруг того, кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, заявив, что польские лидеры виноваты в страданиях своего народа в военное время. В статье, опубликованной в американском журнале и посвященной 75-й годовщине разгрома нацистской Германии, Путин заявил, что в его распоряжении есть документы, переданные ему из российских архивов по его просьбе. Российский президент указал, что лидеры в Варшаве предали тогда свой народ, спасаясь бегством от немецкой армии, в то время как Запад помогал Германии, преклоняясь перед Гитлером". Times of Israel: "В последние годы Путин стремится переложить ответственность за войну на Польшу, поскольку историческая память на Западе стала больше ориентироваться на роль СССР в развязывании войны, а также на сталинские преступления, а не на роль Советского Союза в разгроме Германии. В своей статье Путин повторил утверждение о том, что Советский Союз был вынужден подписать соглашение о ненападении с Германией после того, как западные державы и Польша хладнокровно создали военный союз. Он также выступил в защиту аннексии балтийских республик". Египет El-Balad: "Путин заново пишет историю Второй мировой войны. Президент России нападает на Запад в статье в американском журнале. Он обвинил Запад в отрицании жертв, принесенных Москвой во время Второй мировой войны, считая, что это подрывает принципы мирного развития, определенные союзниками в 1945 году. Российский президент не упустил из виду европейцев, обвиняя их, особенно Польшу, в желании поставить Советский Союз на один уровень с нацистской Германией. Путин предостерег от пренебрежения уроками истории, объяснив, что это обернется тяжелыми последствиями". Youm el-Sabia: "Путин публикует статью в американском журнале с посланием к нескольким странам мира. Он обвиняет Запад в антироссийской позиции, основанной на "отрицании" жертв, которые СССР понес во Второй мировой войне.