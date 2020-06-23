Ранее во вторник Путин анонсировал, что жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей этого возраста.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести <...> единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.

Согласно документу, эта выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, гражданам, уже получавшим в июне аналогичную единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, для получения новой компенсации не нужно будет подавать необходимые документы в Пенсионный фонд России. Те же, кто июньские выплаты не получал, вправе обратиться в ПФР за назначением этих средств до 1 октября 2020 года.

Президент также поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить, порядок и условия ее осуществления. Пенсионному фонду поручено обеспечить осуществление новой единовременной выплаты. Указ вступает в силу со дня его подписания.