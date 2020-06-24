Первый в этом году военный парад Победы в России прошел на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первым в России в среду прошел в Южно-Сахалинске. В нем приняли участие около 1 000 человек и 32 единицы боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Вместе с Сахалинской областью в одном часовом поясе находится Магаданская область. На час раньше в России просыпаются жители Камчатки и Чукотки. Но в этом году на их территориях решено не проводить военные парады. В Петропавловске-Камчатском утром состоялось праздничное шествие.

"В связи с пандемией торжественный парад Победы состоялся с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. В других дальневосточных регионах парады сегодня пройдут без зрителей, наша эпидобстановка позволила провести парад в присутствии людей, также проводилась прямая трансляция в интернете и по местному телевидению. Завершился парад возложением цветов к Вечному огню. Несмотря на прохладную погоду, на параде присутствовало большое количество сахалинцев", - сообщил собеседник агентства.

По улицам Южно-Сахалинска прошествовали более 600 военнослужащих от армейского корпуса Восточного военного округа, 80 воспитанников кадетского корпуса, около 50 участников Всероссийского движения "Юнармия" и 250 представителей других силовых ведомств. Впервые в составе механизированной колонны были задействованы экипажи зенитно-ракетных комплексов С-300 и новейших комплексов радиосвязи на базе бронеавтомобиля "Тигр". В колонне продемонстрировали реактивные системы залпового огня "Ураган", "Смерч", боевые машины "Град" на базе автомобиля "Урал". Замыкающей машиной прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии "Катюша".

Помимо этого, 11 единиц техники представлено для статического показа на городской площади Ленина. Различные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы, в среду запланированы во всех муниципалитетах Сахалина и Курил. "Думала, что людей будет мало на параде, так как погода сегодня холодная да и эта боязнь коронавирусной инфекции. Но людей было очень много, сотни или тысячи зрителей заполнили все пространство вдоль дороги у площади. Все-таки хорошо, что парад не был отменен совсем. Думаю, что для ветеранов это очень и очень важный день, важный праздник, если не самый важный", - прокомментировала ТАСС присутствовавшая на параде сахалинка Екатерина Мирановская.

В конце мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что перенесенный из-за пандемии коронавируса парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.

Вклад Сахалинской области в Победу

Северный Сахалин почти всю Великую Отечественную войну оставался глубоким тылом, где люди трудились для Победы. До начала военных действий в 1940 году на северном Сахалине проживали 117 тыс. человек, на южном - около 400 тыс., из них 360 тыс. японцев и 23 тыс. корейцев, русского населения имелось 360 человек. Мирная жизнь сахалинцев, как и всей страны, была прервана нападением фашистской Германии в 1941 году. Началась мобилизация в Красную армию.

В 1942-1944 годах на защиту страны призвали более 10 тыс. сахалинцев. Кроме того, с первых дней войны сахалинцы все больше добывали нефть. Всего за военный период было добыто почти 2,5 млн тонн нефти, а к 1942 году - построен нефтепровод Оха - Комсомольск-на-Амуре.

Помимо нефтяников, большой вклад в Победу внесли шахтеры Сахалинской области. За годы Великой Отечественной войны они добыли 2 млн тонн угля. Кроме того, с 1941 по 1945 годы страна получила от Сахалина более 1 млн кубометров древесины и свыше 1 млн центнеров рыбной продукции, большое количество сельскохозяйственной продукции. На острове были построены комбинаты по производству мебели, бочек и пиломатериалов, производилась одежда, обувь и многое другое, чего так не хватало в военное время.

Празднование в Магаданской области

В ближайшие часы праздничное настроение охватит жителей Магаданской области. В регионе в этот день запланировано большое количество акций, флешмобов и квестов на открытом воздухе.

"Мероприятия в рамках всероссийских акций "Радость Победы", "Голубь мира", "Парад победителей" проведут детская, юношеская, пушкинская библиотеки, а также образовательное творческое объединение культуры. Площадки начнут работу у библиотек и на Театральной площади. Специалисты культуры пригласят горожан создать фигурку голубя из бумаги и разместить ее в специальной оформленной зоне, станцевать под музыку 1930-1940-х годов, продекламировать песни и стихи в режиме "свободного микрофона". Все мероприятия будут организованы на открытом воздухе с учетом требований социального дистанцирования", - рассказала журналистам исполняющая обязанности министра культуры и туризма Магаданской области Вероника Чернова.

Интересная активность этого дня - квест "История Победы", который проведут специалисты агентства по туризму Магаданской области. Команды совершат историческое путешествие по городу, выполняя задания, связанные с фактами участия Магаданской области, ее предприятий и жителей в приближении Победы 1945 года, рассказали ТАСС в правительстве региона.