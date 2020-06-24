Танк "Т-34" возглавил механизированную колонну на военном параде в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 24 июня. /ТАСС/. Танк "Т-34", много лет простоявший на постаменте как памятник и возвращенный в строй специалистами ремонтно-восстановительного батальона, принял участие в военном параде в Улан-Удэ в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Легендарная "тридцатьчетверка" прошла в голове механизированной колонны.

Шествие транслировалось в Бурятии по всем местным телеканалам. "Парад в Улан-Удэ возглавил "Т-34", выпущенный в Нижнем Тагиле в 1944 году, участвовавший в Белорусской наступательной операции "Багратион", в боях в Восточной Пруссии, - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Восточного военного округа. - В 1945 году танк подорвался на противотанковой мине, о чем свидетельствует трещина в его корпусе. В 1946 году машина была модернизирована, до 1973 года на ней обучали экипажи. До 2019 года танк простоял как памятник в городе Чойбалсан в Монголии и в танковом соединении в Бурятии".

Впервые в параде в Улан-Удэ приняли участие многоцелевые бронеавтомобили "Тигр", пусковые ракетные установки "Искандер-М", "Торнадо-Г" и "Ураган", боевая машина с противотанковым комплексом "Конкурс" - всего около 50 единиц техники. В небе над столицей Бурятии пролетели истребители-бомбардировщики Су-30.

Участие в параде приняли более 1,2 тыс. военнослужащих округа, среди приглашенных гостей были медики, волонтеры, специалисты республиканского управления Роспотребнадзора - те, кто в последние месяцы участвует в борьбе с пандемией коронавируса. "Нам здесь очень не хватает ветеранов. Мы преклоняемся перед вами, бережем вас, - сказал в поздравлении глава Бурятии Алексей Цыденов. - Поэтому попросили вас сегодня остаться дома, посмотреть парад Победы по телевизору".

Из Бурятии на фронт ушли более 120 тыс. человек - каждый пятый житель республики, погибли 39 тысяч, свыше 16,7 тыс. пропали без вести, от ран в госпиталях умерли 4,4 тыс. солдат и офицеров из Бурятии, 6,5 тысяч вернулись домой инвалидами. В Улан-Удэ в годы войны располагалось 14 эвакогоспиталей, врачи и медсестры смогли поставить на ноги свыше 30 тыс. раненых и больных, провели 16 тыс. хирургических операций. Улан-Удэ вписан в книгу "Городов Победы".

Парады 24 июня проходят в семи городах на территории округа, колонны военнослужащих маршируют по улицам Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы и Улан-Удэ, также восточный регион России принимает 47 торжественных шествий. Президент Владимир Путин из-за вспышки коронавируса перенес в стране парады с 9 мая на 24 июня, выбор даты неслучаен: именно в тот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади. Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях.