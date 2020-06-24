Парад в Воронеже посвятили участникам Великой Отечественной войны

В Воронежской области ежедневно выявляют около 200 новых заражений коронавирусной инфекцией, и к 24 июня их общее число приблизилось к 6,5 тыс. Из-за этого на параде Победы в Воронеж предприняли особые меры защиты от коронавируса, выделив так называемые "чистые зоны" для зрителей: у библиотеки имени Никитина, у театра оперы и балета, у Кольцовского сквера и на участке от улицы Кольцовской до Пушкинской. Проход в "чистые зоны" вели через 20 пунктов пропуска с полусотней металлодетекторов, вход разрешили только людям в масках, перчатках, с нормальной температурой, без кашля, насморка и с требованием соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

ВОРОНЕЖ, 24 июня. /Корр. ТАСС Елена Рузанова/. Тысячи воронежцев и гостей города прошли через дистанционное измерение температуры и надели защитные медицинские маски с перчатками, чтобы увидеть в Воронеже парад к 75-летию Победы. В числе зрителей были и участники Великой Отечественной войны, которым, как отметил губернатор региона Александр Гусев, и был посвящен парад этого года, передает корреспондент ТАСС.

На пути к площади Ленина в ночь перед парадом все участки для зрителей и прилегающие зоны обработали дезинфицирующим раствором и нанесли мелом разметку для социальной дистанции. Активно работали волонтеры, они просили всех, кто сбивался в группы, отойти друг от друга, учили правильно носить маску и просили не снимать перчатки. Пропускать людей на парад начали с 8 утра, а примерно к 10 утра после дождя разошлись все тучи, выглянуло солнце.

Участники войны, как самые главные на параде Победы, находились в первом ряду на трибуне у памятника Ленину. Накануне их всех протестировали на коронавирус, утром измерили температуру и на автомобилях доставили на площадь. "Каков же результат теста?" - спросила я 90-летнего ветерана войны Анатолия Кухтина. "Жив пока и буду жить!" - засмеялся он.

А 96-летний полковник в отставке Николай Борисов рассказал ТАСС, что на войне был танкистом. "Полтора года на войне и еще 40 лет на службе. Участвовал в 14 парадах на Красной площади в Москве!" - сказал он. Услышав его ответ на вопрос о возрасте, все ахнули, Борисову на первый взгляд лет 70. "Здоровый образ жизни и одна жена всю жизнь", - раскрыл секрет своей молодости и усмехнулся ветеран.

"Я была зенитчицей, в войну служила в 96-м отдельном зенитно-артиллеристском дивизионе малого калибра", - добавила 95-летняя Надежда Васильченко. Чтобы я могла сфотографировать полковника в отставке, 90-летнего Николая Невзорова со всеми медалями, он отложил трость и медленно встал во весь рост. Его сосед, 93-летний Александр Юрьев вдруг улыбнулся: "Я еще молодой! Еще и на работу пойду устроюсь!" - засмеялся он.

Вместе с ветеранами в одном ряду постоянно находилась медсестра в белом халате и красной шапочке. "Как самочувствие? Я рядом, я тут", - напоминала она все время ветеранам и тем, кто их сопровождал.

Равнение направо

Открыли парад выносом Государственного флага РФ и Знамени Победы, за ними - штандарты 10 фронтов заключительного этапа войны с надписями "1-й Белорусский фронт", "Воронежский фронт", "2-й Украинский фронт", "Карельский фронт" и другие, это знаменосная группа Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. К ветеранам и зрителям парада с трибуны обратился губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Навсегда сохранится в нашей памяти бесценный подвиг ветеранов, именно ему посвящен нынешний парад. Он готовился с особой ответственностью и любовью по отношению к вам, наши дорогие ветераны. Вы отстояли Отечество, освободили Воронеж, для нас почетно и важно, что сейчас вы рядом с нами. В вашу честь пройдут те, кто сегодня доблестно несет святую эстафету защиты Родины. К сожалению, многие участники сражения погибли или уже ушли из жизни, но они по-прежнему в списках своих рот, батальонов, теперь навечно бессмертны", - сказал глава региона.

Принял парад командующий 20-й гвардейской армией генерал-лейтенант Андрей Иванаев, совершив объезд парадных расчетов на одном из самых редких автомобилей серийного отечественного производства - кабриолете ГАЗ-3102.

Более 2,3 тыс. военнослужащих воронежского гарнизона Западного военного округа (ЗВО) около часа чеканили шаг по площади Ленина и демонстрировали более 100 единиц вооружения, в том числе первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-А" и оперативно-тактической ракетный комплекс "Искандер-М". Особых улыбок и аплодисментов удостоился сводный парадный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО, а историческую форму с винтовками Мосина и пистолетами-пулеметами Шпагина все дружно фотографировали на телефоны. "Покажу внуку, такую форму сегодня только в музее и увидишь", - сказал мужчина соседу на трибуне.

По данным пресс-службы мэрии, на параде в Воронеже было чуть более 2 тыс. зрителей, именно столько человек прошли через все 20 пропускных участков в "чистые зоны" для зрителей.