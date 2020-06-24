В параде Победы в Цхинвале впервые участвовали женские парадные расчеты и конный дозор

ЦХИНВАЛ, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Цхинвале стал самым масштабным за последние годы в Южной Осетии. Впервые в нем приняли участие парадные расчеты девушек-военнослужащих, курсанты военных вузов РФ и конный дозор российских пограничников, передает корреспондент ТАСС.

Парад по решению президента республики Анатолия Бибилова прошел в Цхинвале в один день с парадом в Москве. Сам югоосетинский лидер принимал участие в параде на Красной площади. Ранее Бибилов объявлял о переносе парада в республике, запланированного на 9 мая, на более позднее время из-за коронавируса. Парад принял председатель правительства Эрик Пухаев, командовал парадом министр обороны, генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев.

"Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, парад к 75-летию Великой Победы состоялся. Иначе и не могло быть, потому что этот день слишком значим для каждого из нас. Сегодня мы собрались вместе для того, чтобы снова вспомнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Память о событиях военных лет объединяет нас благодарностью и гордостью, скорбью о невернувшихся с полей сражений, о тех, кто не дожил до сегодняшнего юбилея. Мы гордимся выдающимся вкладом Осетии в общую, одну на всех Великую Победу", - заявил журналистам Пухаев.

В парадном строю по Театральной площади, главной площади Цхинвала, прошли свыше 1 тыс. военнослужащих, знаменные группы и парадные расчеты министерства обороны и Пограничной службы КГБ Южной Осетии, министерства внутренних дел, МЧС, министерства юстиции республики, Погрануправления ФСБ РФ и 4-й Гвардейской военной базы Министерства обороны РФ, дислоцированные в республике.

Впервые в военном параде приняли участие югоосетинские курсанты российских военных вузов, которые приехали на родину, досрочно завершив учебный процесс в связи с пандемией коронавируса, а также женские расчеты - курсантки российских военных вузов, личного состава МВД и министерства обороны республики.

Конница и потомок Кумира

Впервые на главной площади Цхинвала прошел конный дозор российских пограничников. Возглавлял конницу светло-серый конь - прямой потомок Кумира, коня маршала Георгия Жукова, на котором он принимал Парад Победы в 1945 году.

После прохождения пеших колонн в составе механизированной военной колонны на главной площади столицы республики проехало более 30 единиц военной техники МВД республики и министерств обороны России и Южной Осетии, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", танки, бронетранспортеры БТР-82А, гаубицы и другие. Завершился парад Победы оружейно-пушечным залпом с возвышенности над Цхинвалом.

Поиск длиною в жизнь

За парадом наблюдали тысячи жителей Цхинвала и республики. Из Южной Осетии ушли на фронт более 23,7 тыс. человек, из них 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. "Для меня поиск отца, пропавшего без вести на фронтах Великой Отечественной войны, стал смыслом жизни, куда я только не обращалась, но везде получала ответ - пропал без вести. Когда дети подросли, и они присоединились к поиску своего деда, затем и внуки. Мы направили десятки запросов в архивы России, но все без результата", - рассказала ТАСС дочь без вести пропавшего политрука разведуправления Генштаба СССР, полковника Майора Сабанова Фатима.

Она отметила, что ей был всего год, когда отца, выпускника тбилисской военной академии, призвали на фронт в первые же дни войны. В 1943 году семья получила извещение о том, что Майор Сабанов пропал без вести. На память об отце, по словам Фатимы, остались лишь фотография и несколько писем с фронта.

"После длительных поисков недавно внуки позвонили и сообщили долгожданную весть, о том что нашли о нем сведения. Оказалось, что к 75-летию Победы Министерство обороны России рассекретило и опубликовало часть архивных материалов, и внуки нашли среди них сведения о своем прадеде, моем отце. Он словно вернулся из фронта спустя 75 лет", - сказала Фатима. Согласно сведениям, полковник Майор Сабанов погиб в сентябре 1942 года вместе со своим отрядом, которым командовал, в ходе спецоперации на Клухорском перевале Главного Кавказского хребта, где в то время шли ожесточенные бои за Кавказ. Там же, в братской могиле покоятся и его останки. За боевые подвиги Сабанов был награжден Орденом Красной звезды.

Единственное желание, по словам дочери, попасть на могилу отца, но из-за ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сейчас это сделать невозможно. "Всю жизнь искать человека, и вот когда, наконец, мы нашли его, не можем попасть на его могилу", - сетует Фатима.

Собеседница агентства также рассказала, что на фронт в 1941 году также ушли и двое его братьев, Алексей и Илья Сабановы. "Братья отца участвовали в боях за Кавказ и Сталинград и вернулись с фронта с высокими воинскими званиями, удостоены боевых наград", - сказала она. Мемориальную доску с именами братьев Сабановых, Алексея, Ильи и Майора, к 75-летию Победы установили в Мемориальном комплексе "Барбашово поле", а также разместили стенд в Музее МВД в Северной Осетии. Фотографии братьев также висят и в галерее "Дорога памяти" в Главном храме Вооруженных Сил России, возведенном в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.