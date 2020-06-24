Кустурицу впечатлил главный храм Вооруженных сил в Подмосковье

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил РФ, возведенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти" и оставил запись в книге почетных гостей. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, больше всего кинорежиссера впечатлил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

"Не могу поверить, что этот комплекс был построен за полтора года. Появление главного храма Вооруженных сил России - это симбиоз православного чувства и границ вашей Родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооруженных сил России - это сила, талант и вера", - сказал Кустурица.

Также гостю показали залы и галереи музейного комплекса "Дорога Памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. В ходе экскурсии Кустурица оставил запись в книге почетных гостей. Он стал вторым гостем музейного комплекса, который оставил отзыв в книге.

"Это тяжелая работа, я испытываю чувства, которые нельзя описать словами, об этом можно только написать и я обязательно напишу. Я не знаю современную архитектуру, но когда я вижу этот храм, я думаю, что современная архитектура существует", - отметил режиссер.

В Минобороны рассказали, что Кустурица сравнил работу строителей, художников, скульпторов, которые трудились над музейно-храмовым комплексом, с творчеством Леонардо да Винчи. Кинорежиссер пообещал обязательно посетить главный храм ВС РФ и "Дорогу памяти" еще не один раз.

Музей

Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Он реализован в виде мультимедийного музейного комплекса на территории главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот". Музей представляет собой галереи с тематическими залами. Является филиалом Центрального музея Вооруженных сил России.