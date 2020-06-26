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Пандемия коронавируса нового типа

Число пациентов с коронавирусом в Якутии превысило 4 тыс.

За сутки в регионе выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Якутии за последние сутки выросло на 50 и составило 4 013 человек. Об этом сообщил на брифинге в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

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Число зараженных, по состоянию на 25 июня, равнялось 3 963.

"У нас за сутки [зафиксировано] 50 новых случаев коронавирусной инфекции в целом по республике. Из них 45 - по городу Якутску, два - в Мирнинском районе, и в нескольких районах - одиночные случаи", - сказал Николаев.

В Якутии первый этап смягчения ограничений в районах и населенных пунктах, где объявлен режим полной самоизоляции, введен 15 июня. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг, разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек при дистанции не менее 5 м. Также возобновлена работа магазинов в многоквартирных жилых домах при наличии отдельного входа и при социальном дистанцировании - один человек на 4 кв. м. Продолжается обязательная самоизоляция на две недели прибывающих в регион людей, масочный режим для всех жителей обязателен.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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