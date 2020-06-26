Лукашенко похвалил россиян за организацию парада Победы в Москве

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему понравился парад Победы в Москве 24 мая, на котором он присутствовал со своими сыновьями.

"В нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад. При этих условиях они очень большие молодцы", - сказал Лукашенко в ходе общения в пятницу с трудовым коллективом "Беларуськалия", сообщает агентство БелТА.

Он отметил, что самое яркое впечатление на него произвела белорусская рота почетного караула, которая промаршировала по Красной площади. "Я там был не один: там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы, очень трудолюбивые ребята, - сказал Лукашенко. - Когда шла рота почетного караула, я, конечно, встал и те, кто были со мной, тоже и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления".

Лукашенко также планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня, куда его пригласил президент России Владимир Путин.