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75-летие Победы

Лукашенко похвалил россиян за организацию парада Победы в Москве

Президент Белоруссии рассказал, что самое яркое впечатление на него произвела белорусская рота почетного караула, которая промаршировала по Красной площади

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему понравился парад Победы в Москве 24 мая, на котором он присутствовал со своими сыновьями.

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"В нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад. При этих условиях они очень большие молодцы", - сказал Лукашенко в ходе общения в пятницу с трудовым коллективом "Беларуськалия", сообщает агентство БелТА.

Он отметил, что самое яркое впечатление на него произвела белорусская рота почетного караула, которая промаршировала по Красной площади. "Я там был не один: там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы, очень трудолюбивые ребята, - сказал Лукашенко. - Когда шла рота почетного караула, я, конечно, встал и те, кто были со мной, тоже и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления".

Лукашенко также планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату подо Ржевом 30 июня, куда его пригласил президент России Владимир Путин.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия75-летие Победы
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