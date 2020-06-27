Более 500 тыс. наблюдателей зарегистрировано на голосование по конституции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общественная палата РФ совместно с региональными общественными палатами зарегистрировала более полумиллиона наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к конституции. Об этом сообщила в субботу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"На данный момент уже зарегистрировано более 500 тысяч наблюдателей за общероссийским голосованием", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".