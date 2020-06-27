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Более 30 человек задержано на пикетах в поддержку активистки Юлии Цветковой

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о распространении порнографии в интернете

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Полиция задержала по меньшей мере 32 человека на пикетах в центре Москвы в поддержку активистки Юлии Цветковой, которой 9 июня предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На пикетах в поддержку Цветковой задержаны уже как минимум 32 активиста, подавляющее большинство из них девушки", - рассказал собеседник агентства.

Сами пикеты проходят около памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре в центре столицы.

Юлия Цветкова - активистка из Комсомольска-на-Амуре, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о распространении порнографии в интернете. Ее обвиняют в том, что она выкладывала в группе во "ВКонтакте", посвященной феминизму и бодипозитиву, изображения непристойного характера. Ей было предъявлено обвинение 9 июня.

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