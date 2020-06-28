Минтруд: выплаты в 10 тыс. рублей за июнь получили родители более чем 21 млн детей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, которые начались с 1 июня, на текущий момент получили родители более чем 21 млн детей. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

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"При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей", - сказали в Минтруде.

В ведомстве считают, что оперативность и удобство в предоставлении соцподдержки позитивно оценены получателями. Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты. Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, добавили в министерстве.

"Осуществление новой единовременной выплаты осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом. Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось", - подчеркнули в Минтруде.

Президент Владимир Путин анонсировал, что россияне в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Он подписал указ о новой выплате.