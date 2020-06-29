В Удмуртии с 1 июля откроются санатории с медицинской лицензией

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов разрешил возобновить с 1 июля деятельность санаторно-оздоровительных учреждений, имеющих лицензии на медицинскую деятельность, с 12 июля смогут начать работу детские загородные лагеря. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства региона.

Как теперь должны работать санатории и курорты?

Как теперь должны работать санатории и курорты? Рекомендации Роспотребнадзора

"Возобновить с 1 июля 2020 года деятельность санаторно-оздоровительных учреждений, имеющих лицензии на медицинскую деятельность. С 12 июля 2020 года [возобновить] деятельность организаций, осуществляющих организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, профильных сменах, отрядах, проводимых на базе образовательных организаций, для детей в том числе членов детских и молодежных общественных объединений, за исключением организаций, осуществляющих данную деятельность в палаточных лагерях", - сказано в распоряжении.

Организации смогут открыться только в случае соблюдения условий, утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ.

Также в распоряжении говорится, что с 29 июня деятельность смогут возобновить театрально-концертные и культурно-досуговые государственные и муниципальные учреждения, за исключением осуществления ими деятельности в части проведения зрелищных и других массовых мероприятий. С 12 июля смогут работать учреждения дополнительного образования детей.

В Удмуртии с 12 июня отменен режим самоизоляции, с 15 числа открылись рестораны, кафе, бары.

По данным местных властей, в республике зарегистрировано 1 420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1 014 человек выздоровели, 27 умерли.