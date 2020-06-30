Пострадавшим при пожаре на ул. Проходчиков в Москве выплатят компенсацию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Жильцам дома на улице Проходчиков в Москве, где в понедельник произошел пожар, выплатят компенсацию, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа.

Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

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"Пострадавшим при пожаре в доме на Проходчиков, 3 предоставят всю необходимую помощь <...> Управа района также выделит пострадавшим материальную помощь", - сказали в пресс-службе.

Сразу после пожара пострадавших обеспечили питьевой водой, сухими пайками. К вечеру 22 нуждающихся разместили в гостинице "Ханой". Семьи погорельцев обеспечены трехразовым питанием.