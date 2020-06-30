Генпрокурор поручил обеспечить законность при голосовании по поправкам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам обеспечить законность при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральный прокурор Игорь Краснов в целях обеспечения законности при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию издал указание об организации прокурорского надзора в данной сфере", - сообщили в ведомстве.

Прокурорам поручено способствовать обеспечению свободного и добровольного участия в голосовании граждан, не допускать неоправданного вмешательства в процесс голосования и подмены функций избирательных комиссий.

Также Краснов проучил прокурорам обращать внимание на исполнение требований законодательства при составлении списков участников голосования, а также соблюдение прав наблюдателей. Прокурорам поручено обеспечить своевременное рассмотрение жалоб на нарушения. Для недопущения социальной напряженности должны быть организованы горячие линии, личный прием граждан руководством органов прокуратуры.

1 июля в органах прокуратуры будет установлено дежурство оперативных работников.