Около 17,5 тыс. участников онлайн-голосования получили бюллетени, но не использовали их

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Почти 17,5 тыс. участников онлайн-голосования по поправкам к конституции получили электронные бюллетени, но не проголосовали. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Голосование завершилось, 17 437 человек получили электронные бюллетени, но не воспользовались ими. Это порядка 1,4%, хотя ожидалось, что доля таких случаев составит 2-3%", - сказал Костырко.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Костырко сообщал, что для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка, по данным оперативного штаба по наблюдению за голосованием, составила 93,02%.

"Выдано 1 107 648 бюллетеней. Принято 1 090 211 бюллетеней", - значится на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.