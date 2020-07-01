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Голосование по поправкам в конституцию

Губернатор Петербурга сообщил о провокациях на голосовании по поправкам к конституции

Глава региона выразил сожаление по поводу инцидента с журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем, который получил травму на избирательном участке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге зафиксировали провокации против членов избирательных комиссий в ходе голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом заявил в среду журналистам петербургский губернатор Александр Беглов.

"Есть и случаи провокации против членов избирательных комиссий. К счастью, на пятимиллионный город таких случаев мало. Это не украшает город. Уверен, что голосование пройдет нормально, спокойно, безопасно", - сказал Беглов.

Он также выразил сожаление по поводу инцидента с журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем. "Очень печально, что Давид получил травму", - сказал губернатор.

Ранее Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу начало проверку по факту получения Френкелем травмы на избирательном участке № 2193. Как сообщали ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, ведомство получило информацию о травме руки у гражданина, доставленного в медицинское учреждение с этого участка.

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РоссияСанкт-ПетербургГолосование по поправкам в конституцию
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