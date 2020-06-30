В Петербурге разбираются в ситуации с травмированием журналиста на участке для голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало проверку по факту получения травмы журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем на участке для голосования по поправкам в конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту нанесения травмы местному жителю Давиду Френкелю на избирательном участке № 2193 в Санкт-Петербурге. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель во вторник около 15:00 мск приехал на участок для голосования "из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса". "Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка. Они применили силу и нанесли Давиду Френкелю травму. У журналиста сломана рука", - говорится в обращении к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, опубликованном на сайте Союза журналистов.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, в ведомство поступила информация, что у гражданина, доставленного в медучреждение с этого участка, диагностирована травма руки. "На основании данного сообщения руководством ГУ МВД России [по Петербургу и Ленобласти] в установленном порядке назначена проверка. Для объективной оценки событий, произошедших на избирательном участке, материалы направлены в территориальное подразделение СК России", - сообщили ТАСС в ведомстве.

В петербургской полиции также отметили, что ранее к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением "об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии".