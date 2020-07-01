В Минкомсвязи заявили, что электронные системы голосования по поправкам отработали штатно

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Онлайн-системы для общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ отработали штатно. Об этом заявил в среду глава Минкомсвязи России Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Портал госуслуг периодически проверяют на устойчивость. В основном атаки были на сайт ЦИК, насколько я знаю. Здесь система защиты отработала штатно, поэтому каких-то серьезных угроз не возникло", - сказал он, комментируя попытки атаки на систему онлайн-голосования по конституции.

Шадаев также выразил надежду, что электронная форма голосования будет использоваться и в будущем: "Мы технологи в данном случае. Мы верим в возможность технологий. Нам кажется, что, да, технология отработала хорошо, достойно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы такая форма голосования получила развитие. Мы к этому технологически готовы, мы считаем. Понятно, что у нас много разных предложений по ее усовершенствованию".

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Информационный сайт о дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ 2020og.ru не работал 20 минут после начала голосования 25 июня из-за высокой нагрузки. После непродолжительного сбоя он восстановил работу и функционировал штатно до окончания онлайн-голосования. Сайт самой системы онлайн-голосования elec.2020og.ru работал без сбоев на протяжении всего периода дистанционного электронного голосования.

27 июня в 21:12 мск была совершена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ через ноду наблюдателя (сервис для наблюдения за работой онлайн-системы), но сбоя в системе не произошло. Все голоса онлайн-избирателей были учтены, а доступ к ноде наблюдателя был восстановлен.