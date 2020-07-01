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Голосование по поправкам в конституцию

Чат-бот по поиску участка для голосования в Татарстане использовали около 100 тыс. раз

В течение 1 июля им воспользовались около 30 тыс. пользователей

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Чат-ботом "Мой избирательный участок" за шесть дней голосования по поправкам в конституцию в Татарстане воспользовались 98 907 раз. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

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Ранее Центральная избирательная комиссия республики презентовала чат-бот, позволяющий найти свой участок для голосования через мессенджер Telegram. По данным пресс-службы ЦИК региона, это первый подобный сервис в России, он рассчитан только на жителей Татарстана.

"В течение 1 июля за адресом удобного участка для голосования к чат-боту центризбиркома Татарстана обратились почти 30 тыс. пользователей. А за шесть дней голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России им воспользовались 98 907 раз", - говорится в сообщении.

Бот предлагает помощь в поиске ближайшего избирательного участка. Для этого необходимо ввести город и улицу. Затем система отдельными сообщениями предлагает все площадки для голосования, расположенные в нужном районе. Сориентироваться на местности, подобрать маршрут или нужный автобус можно благодаря геопозиции на карте, которая также прилагается к сообщению с данными.

 

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РоссияТатарстанГолосование по поправкам в конституцию
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