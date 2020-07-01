Общественная палата Петербурга отметила активность молодежи в наблюдении за голосованием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга отметила активное участие молодежи в процессе наблюдения за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила журналистам в среду председатель петербургской ОП Ирина Соколова.

"Впервые Общественная палата формировала весь корпус наблюдателей. Это 15 тыс. 726 наблюдателей, которые работали на избирательных участках Санкт-Петербурга. Мы формировали из расчета минимум шесть человек на избирательный участок. Мы, наверное, объездили абсолютное большинство избирательных участков в Санкт-Петербурге. Среди наблюдателей было достаточно много молодежи. Обычно, когда один день наблюдения, [это] люди более среднего возраста, а здесь было приятно видеть молодежь, которая взяла на себя такую ответственную, на самом деле очень нужную общественную функцию наблюдателей", - сказала Соколова на брифинге в медиацентре Союза журналистов России.

Глава Общественной палаты Петербурга назвала "очень необычным" формат голосования в течение семи дней. "Это на самом деле огромнейшая нагрузка и огромная ответственная работа [для наблюдателей]. Опыт Общественной палаты здесь уникальный. Оказалось такое количество людей в Петербурге, которые готовы на общественных началах работать, на общее дело, на то, чтобы голосование по поправкам у конституции прошло в соответствии с законодательством. [И] все они отслеживали, чтобы голосование проходило безопасно", - сказала она, добавив, что формирование корпуса общественных наблюдателей велось с марта.

"Сейчас были семь очень напряженных дней, но, я надеюсь, что они завершились достойно. Мне кажется, Петербург был на высоте", - отметила Соколова.

По данным на 18:00 мск, явка на голосование в Санкт-Петербурге составила 70,7%. Всего в городе проголосовало более 2,7 млн человек.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.