Адвокаты Меган Маркл представили в суд новые документы по иску к Mail on Sunday

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Свадьба шестого в очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл принесла экономике Соединенного Королевства £1 млрд ($1,24 млрд), однако это никоим образом не повлияло на отношение к ней британской прессы, которая нарушила ее право на частную жизнь. Это следует из новых документов, представленных Высокому суду Лондона по иску герцогини Сассекской к таблоиду Mail on Sunday, опубликовавшему ее личное письмо своему отцу, сообщает в четверг газета Times .

Согласно этим документам был нанесен удар "по психическому здоровью" Маркл из-за негативного освещения в прессе связанных с ней событий во время беременности, поскольку королевский двор не сумел защитить ее. Новые юридические свидетельства представлены суду в ответ на запросы адвокатов Mail on Sunday, которые, в частности, поинтересовались, почему она "чувствовала себя уязвимой" в начале 2019 года.

Именно тогда, до рождения ребенка, она, по оценке экспертов, подверглась "агрессивным атакам" в прессе, стала объектом "большого количества ложных и разрушительных статей в британских таблоидах", что вызвало "глубокое эмоциональное расстройство и нанесло ущерб ее психическому здоровью".

Супруга принца Гарри подала в суд на Mail on Sunday еще в октябре прошлого года. В своем иске Маркл обвинила газету и ее издателя в нарушении британского закона об авторском праве и недобросовестном использовании личной информации.

Публикация письма Маркл стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения.

В начале февраля в защиту герцогини выступили ее друзья, давшие интервью американскому еженедельнику People и, среди прочего, сообщившие о том, что Меган написала отцу письмо, в котором попросила его помириться с ней. Через несколько дней Томас Маркл передал Mail on Sunday текст данного послания.

Cотрудничество с британскими таблоидами

Герцог и герцогиня Сассекские ранее объявили о прекращении любого сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами. В список газет, с которыми у пары, переехавшей недавно в Калифорнию, будет "нулевое сотрудничество", согласно заявлению, попали такие издания, как Daily Mail, Sun, Daily Mirror и Express. На практике это означает, что перечисленные издания перестанут получать новости и фотографии от герцога и герцогини Сассекских, и их журналистов не будут приглашать не организуемые четой мероприятия.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой "Инстаграм" заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Семья принца также перестала получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. Помимо этого, им было запрещено использовать бренд Sussex Royal.