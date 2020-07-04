В Москве простились с Виктором Проскуриным

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Прощание с актером Виктором Проскуриным, умершим 1 июля на 69-м году жизни, завершилось в субботу в Театральном институте им. Б. Щукина. Артиста проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с Проскуриным пришли десятки друзей, коллег артиста и поклонников его творчества. Среди них - депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов, актеры Александр Балуев, Алексанр Рапопорт, Георгий Мартиросян, актрисы Ирина Шевчук и Елена Скороходова.

Как считает Балуев, Проскурин был большим артистом, сумевшим проявить свой талант как на театральной сцене, так и в кино. "Он был действительно народным артистом, его знал и любил народ. Он был награжден разными медалями, хотя <...> не любил их показывать, рисоваться", - сказал он.

Ирина Шевчук рассказала, что Проскурин был одним из популярных артистов Московского театра "Ленком" в 1970-е годы. "Это был замечательный актер, это была эпоха рассвета театра "Ленком", когда зрители ломали двери, ночью стояли за билетами, чтобы увидеть Виктора Проскурина, Олега Янковского, Сашу Абдулова, Колю Караченцова", - подчеркнула актриса.

Суровый образ

Актриса Елена Скороходова заметила, что несмотря на то, что за Проскуриным закрепился образ сурового человека, он был совершенно другим. "Конечно, его тяжелый характер - это миф. У него просто была острая реакция на фальшь. Он не терпел ни человеческую, ни актерскую фальшь. Он был честный, прямой, открытый человек", - поделилась она.

На это же несовпадение внешнего образа и настоящих качеств артиста обратила внимание и его жена Ирина Хонда. "Несмотря на всю его внешнюю суровость и такую легенду о его суровости, он был очень нежный, трогательный, веселый человек. К сожалению, об этом мало кто знает", - сказала она.

По ее словам, артист долгое время лечился от хронической обструктивной болезни легких, больше месяца находился в реанимации, куда к нему никого не пускали. "Когда болезнь необратима, каждый раз надеешься, что момент не последний. Нас не пускали в реанимацию, неизвестно, что было бы, если бы он был не один. Мы общались по телефону, но тактильности - самой важной в таких ситуациях - у него не было", - отметила Хонда.

Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.