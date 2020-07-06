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Пандемия коронавируса нового типа

Министр обороны Сербии Вулин излечился от коронавируса

В Минобороны страны отметили, что первое тестирование он прошел 24 июня, после чего находился в самоизоляции и под надзором врачей

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александар Вулин вылечился от коронавируса после двух недель болезни. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны страны.

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"Повторный тест на COVID-19 министра обороны Сербии Александара Вулина дал отрицательный результат, и по решению врачей министр продолжил выполнять свои обязанности", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что первое тестирование Вулин прошел 24 июня, после чего находился в самоизоляции и под надзором врачей.

Ранее Вулин планировал участвовать в параде Победы в Москве, который прошел 24 июня. Однако в итоге его не оказалось в составе сербской делегации на Красной площади.

Согласно последним данным, в Сербии от коронавируса умерли 317 человек, заразились 16 420, количество заразившихся увеличилось за сутки на 289 человек. Всего в стране госпитализированы 2 737 пациентов с коронавирусом, с момента начала эпидемии в Сербии тестирование прошли 447 317 человек. Процент летальности составляет 1,93%, на аппаратах ИВЛ находится 93 человека.

В связи с ростом числа заразившихся Армия Сербии снова развернула госпиталь на 500 мест на территории культурно-спортивного комплекса "Штарк Арена", который уже служил временной больницей с 4 апреля по 9 мая.

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СербияПандемия коронавируса нового типа
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