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Reuters: TikTok прекратит работу на территории Гонконга

В компании объяснили это решение принятием властями Китая закона о нацбезопасности в этом специальном административном районе

ТАСС, 7 июля. Приложение TikTok в ближайшие дни перестанет быть доступным для пользователей на территории Гонконга в связи с принятием властями КНР закона о нацбезопасности в этом специальном административном районе Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

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"В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге", - заявили в компании.

Ранее администратор мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook, приостановил рассмотрение запросов компетентных органов в Гонконге о предоставлении персональных данных пользователей, мотивируя это необходимостью тщательно изучить новый закон о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственного строя и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

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