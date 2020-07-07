Италия вышла из топ-10 стран по числу заразившихся коронавирусом. Ее место занял Иран

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Значительные изменения произошли в списке стран - лидеров по числу заразившихся коронавирусом в мире. Так, Италия выпала из первой десятки, а ее место занял Иран. Среди европейских стран там остались только Великобритания (7-я позиция) и Испания (9-е место).

В США, которые являются лидером в мире, общее число заразившихся приближается уже к 3 млн (более 2,9 млн человек), более 130 тыс. умерших из-за коронавируса.

При этом в Индии, занимающей третье место, количество инфицированных уже превысило 700 тысяч, а число летальных исходов - 20 тыс.

Всего на планете коронавирусом за время пандемии заразились свыше 11,6 млн человек, около 538 тыс. умерли.

Индийский рубеж

Как сообщило во вторник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, за минувшие сутки в стране выявлены 22 252 новых случая заражения, что стало одним из самых высоких показателей за время пандемии. Общее количество инфицированных превысило 716,6 тыс. человек. По этому показателю Индия в понедельник обошла Россию (694,2 тыс. заразившихся) и занимает третье место, уступая лишь США и Бразилии.

Количество умерших из-за коронавируса, по данным индийского Минздрава, превысило 20,1 тыс. человек - это восьмое место в мире вслед за Испанией (более 28,3 тыс.).

По информации ведомства, в больницах проходят лечение около 260 тыс. пациентов, выздоровели почти 440 тыс. человек.

Власти Индии требуют от правительств местных штатов максимально увеличить масштабы тестирования на коронавирус, при этом общее количество тестов уже превысило 10 млн. Только за последние 24 часа в Индии было сделано более 241 тыс. анализов на инфекцию, сообщил Минздрав.

Число тестов с положительным результатом по отношению к общему числу проведенных составляет в стране 6,73%. По мнению специалистов из делийского Фонда легочных заболеваний, это довольно высокий процент, который указывает, что число заболевших в стране остается высоким и требуется проведение еще большего числа тестов для их выявления.

Италия больше не в десятке

Помимо Индии, которая является главным азиатским очагом коронавируса, инфекция продолжает быстро распространяться и в ряде других государств Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.

На десятое место в списке наиболее затронутых COVID-19 стран вышел Иран, где количество инфицированных превысило 243 тыс. человек. Соответственно, Италия (241,6 тыс.), три месяца назад находившаяся в лидерах этого списка, опустилась на 11-е место.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Иране превысило 11,7 тыс. - девятое место в мире.

Быстрый рост количества инфицированных продолжается в Пакистане (231,8 тыс. человек, 12-е место в мире), Саудовской Аравии (209,5 тыс., 13-е место), Бангладеш (162,4 тыс., 17-е место).

В Турции ситуация вышла на плато - в последнюю неделю там ежедневно выявляется порядка 1,1 тыс. новых случаев заражения. По общему количеству инфицированных - более 205,7 тыс. человек - страна занимает 14-е место в мире.

60-тысячный рубеж преодолело количество заразившихся в Ираке.

Смертность в США

Количество летальных исходов в США превысило 130 тыс., сообщил накануне американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. По этому показателю страна занимает первое место в мире, вдвое опережая идущую следом Бразилию.

При этом в последнюю неделю ежесуточный показатель числа летальных исходов последовательно снижается, что дало основания президенту США Дональду Трампу выступить в очередной раз в адрес "лживых СМИ". "Смертность от китайского вируса (так Трамп называет новый коронавирус - прим. ТАСС) снизилась на 39%, в то время как наша замечательная программа тестирования продолжает значительно лидировать в мире! Почему лживые СМИ не сообщают о том, что количество смертей значительно снизилось? Это только потому, что они действительно лживые СМИ!" - написал Трамп в Twitter в понедельник.

С конца июня в США фиксируется резкий всплеск заболеваемости, значительно превысивший пиковые показатели апреля. В последние пять дней ежесуточно регистрируется более 50 тыс. новых случаев инфицирования, а 3 июля был зарегистрирован максимальный показатель - почти 57,5 тыс. заразившихся.

Всплеск заболеваемости затронул большую часть территории страны, особенно быстрый рост количества инфицированных отмечен в Аризоне, Техасе и Флориде. Власти ряда штатов притормозили процесс отмены карантинных мер, введенных из-за пандемии, а кое-где даже начали восстанавливать санитарные ограничения.

Коронавирус у президента

Бразилия занимает второе место в мире по общему количеству инфицированных за время пандемии - свыше 1,62 млн человек - и числу летальных исходов - более 65,4 тыс.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару отменил запланированные до конца недели мероприятия из-за симптомов, совпадающих с коронавирусной инфекцией.

По словам Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%. Глава государства сообщил, что сдал тест на коронавирус, результат которого ожидается во вторник, а также сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила проблем.

В целом регион Северной и Южной Америки продолжает оставаться эпицентром вспышки коронавируса. Помимо США и Бразилии, наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Перу: более 302,7 тыс. инфицированных (пятое место в мире вслед за Россией) и свыше 10,6 тыс. летальных исходов (десятое место в мире).

Шестое место в мире по числу случаев заражения (298,6 тыс.) занимает Чили, на восьмой позиции (вслед за Великобританией) расположилась Мексика (более 261,7 тыс. инфицированных), на выходных обошедшая Испанию (250,5 тыс.). Кроме того, Мексика занимает пятое место в мире по количеству умерших из-за коронавируса (свыше 31,1 тыс.) вслед за США, Бразилией, Великобританией (44,2 тыс.) и Италией (более 34,9 тыс.).

Колумбия, где количество инфицированных накануне превысило отметку в 120 тыс. человек, и Канада (105,5 тыс.) замыкают двадцатку наиболее затронутых коронавирусом стран.

Свыше 75 тыс. случаев заражения зарегистрировано в Аргентине, более 40 тыс. - в Боливии.

В других регионах

Рекордно высокие темпы распространения инфекции регистрируются в последние дни в Южно-Африканской Республике, по общему количеству заразившихся (более 196,7 тыс. человек) эта страна вышла на 15-е место в мире, обойдя Германию (196,5 тыс.). 75-тысячный рубеж преодолело количество инфицированных в Египте.

В Австралии на территории штата Виктория, одного из самых густонаселенных в стране, за истекшие сутки выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, что стало максимальным значением за все время пандемии. Из-за резкого ухудшения эпидемической обстановки власти Виктории решили с 7 июля временно закрыть границу с соседним Новым Южным Уэльсом. Срок закрытия границы может составить четыре недели.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс распорядился также повторно ввести на полтора месяца санитарные меры в Мельбурне (столице штата и втором по величине городе страны). В рамках этих мер ограничивается возможность выхода граждан на улицу, им запрещается покидать пределы города. В международном аэропорту Мельбурна на две недели приостановлен прием всех международных рейсов.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 7 июля, на территории страны зарегистрировано 8 775 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 106 человек.