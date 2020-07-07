У здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку Сафронова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пикеты в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, проходят возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Недалеко от здания спецслужбы с плакатами в поддержку Сафронова стоят его бывшие коллеги по "Коммерсанту" и сочувствующие.

Сафронов, ныне занимающий пост советника главы Роскосмоса по информационной политике, был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, он передавал сведения, составляющие государственную тайну, представителям одной из стран НАТО.

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