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Задержание Ивана Сафронова
Обновлено 

У здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку Сафронова

С плакатами стоят его бывшие коллеги-журналисты и сочувствующие
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пикеты в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, проходят возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Недалеко от здания спецслужбы с плакатами в поддержку Сафронова стоят его бывшие коллеги по "Коммерсанту" и сочувствующие.

Сафронов, ныне занимающий пост советника главы Роскосмоса по информационной политике, был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, он передавал сведения, составляющие государственную тайну, представителям одной из стран НАТО.

В новость были внесены изменения (15:00 мск) — исправлена опечатка.

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