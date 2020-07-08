Партия Эрдогана рассчитывает, что Айя-Софию скоро откроют для поклонений мусульман

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент страны Тайип Эрдоган, рассчитывает, что расположенный в Стамбуле собор Святой Софии вскоре будет открыт для поклонений мусульман. Об этом сообщил в среду заместитель председателя ПСР Нуман Куртулмуш.

"Надеюсь, что она откроется еще раньше. Если бы вы спросили меня, то я бы ответил, что пусть она откроется уже сегодня. Надеюсь, что высший суд (Госсовет Турции - прим. ТАСС) примет справедливое решение по этому вопросу. Мы ожидаем, что Айя-София откроется для поклонений [мусульман]", - приводит газета Sabah слова политика, который прокомментировал слухи о том, что статус собора Святой Софии могут сменить с музея на мечеть 15 июля.

Накануне депутаты Государственной думы выступили с призывом к турецким коллегам из Великого национального собрания Турции (ВНСТ, однопалатный парламент) повлиять на власти страны при обсуждении изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле, а также не допустить возможное причинение ему ущерба. Российские парламентарии просят депутатов ВНСТ "всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию" и призвать ответственных лиц "при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия".

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой он является.